Lumi- ja Pyry-pandat saapuvat huomenna Ähtäriin – Vesa Keskinen ei ole vastassa

Kyläkauppias ja yrittäjä Vesa Keskinen on saanut kutsun tilaisuuteen, muttei pääse paikalle.

Yllä olevalla ISTV:n videolla näytetään, kun pandat lähtivät Kiinasta matkalle kohti Ähtäriä.

