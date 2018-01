Taloussanomat

Mitä pahaa on työttömien patistelussa? ”Idea on hyvä, mutta keinot väärät”

Viesti työttömälle on negatiivinen ja tuottaa pahaa mieltä. Että sinä olet epäonnistunut, jos et täytä viranomaisten aktiivisuusehtoja.

Aktiivisuutta voi olla kolmenlaista

Korkea koulutus voi olla este työllistymiselle

”Enää minua ei saa yrittäjäksi”