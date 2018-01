Taloussanomat

Öljyn hinta lähestyi kolmen vuoden ennätyslukemia

Öljyn hinta on ollut viime vuoden loppupuolelta lähtien noususuunnassa. Öljyntuottajamaiden järjestö Opec on kertonut rajoittavansa öljyntuotantoa tämän vuoden loppuun asti.

