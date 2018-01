Taloussanomat

Nyt pääministeri Sipilä kommentoi kuohuntaa aiheuttanutta aktiivimallia: ”Työttömän näkökulmaa tässä on haettu

Katso alla olevalta videolta, mitä aktiivimalli pähkinänkuoressa tarkoittaa.