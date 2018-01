Taloussanomat

Tykkylumituhojen toinen puoli: lomautetut metsurit kutsuttiin töihin – ”Tuuli ei nyt metsää puhdista”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Metsähallitus toiminut myös ”työnvälitystoimistona”

Kun tykkyä on tullut lauhan aikana, niin se on tiukasti puussa kiinni.