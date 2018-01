Taloussanomat

837 haki tätä unelmien työpaikkaa – sopiva kartanonhoitaja löytyi Keskusrikospoliisista





Tehtävään valittiin lopulta Jan Laaksonen, joka siirtyy hoitamaan uutta tehtäväänsä Keskusrikospoliisin hallintoyksiköstä. Laaksonen on Koneen säätiön tiedotteen mukaan työskennellyt aiemmin mm. Suomenlinnan hoitokunnan teknisenä isännöitsijänä ja työnjohtajana sekä Tasavallan presidentin kanslian kiinteistönhoitajana.– Kaunis ja toiminnallinen miljöö luovat upeat puitteet säätiön arvokkaalle työlle. On hienoa päästä mukaan kirjoittamaan Lauttasaaren kartanon uutta historiaa, Laaksonen kommentoi tiedotteessa.Koneen säätiö muuttaa uusiin työtiloihin Lauttasaaren kartanoon kevään 2018 aikana.Lauttasaaren kartano on ollut tyhjillään vuodesta 2011. Helsingin kaupunki myi sen Koneen säätiölle tarjouskilpailun perusteella vuonna 2015. Kaupan hinta oli kaksi miljoonaa euroa.