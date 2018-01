Taloussanomat

Uusi ennuste povaa asuntojen hintojen laskevan Ruotsissa 10 prosenttia

Asuntojen hinnat voivat laskea tänä vuonna Ruotsissa kymmenen prosenttia, arvioi Danske Bank talouskatsauksessaan. Pankin mukaan hinnanlasku näkyy myös jarrutuksena maan taloudessa.Arviolta on noin kolmasosa Ruotsin talouskasvusta on tällä hetkellä sidoksissa asuntorakentamiseen, pankki arvioi. Historiassa noin kymmenen prosentin lasku asuntojen hinnoissa on merkinnyt sitä, että asuntorakentaminen on laskenut 30–40 prosenttia.Asuntojen halpeneminen vaikuttaa myös yksityiseen kulutukseen ja laajemmin talouteen, Danske Bank toteaa Nordic Outlook -katsauksessaan. Toisaalta Ruotsin taloutta tukevat edelleen hyvä työllisyystilanne, investoinnit ja vireä vienti.Ruotsin talouskasvu yltää ennusteen mukaan tänä vuonna 1,6 prosenttiin ja ensi vuonna 2,0 prosenttiin. Viime vuonna Ruotsin kansantalous kasvoi 2,4 prosenttia. Lokakuussa Danske Bank ennakoi tälle vuodelle 1,9 prosentin kasvua.Ruotsin talouskasvun hidastuessa ja inflaation painuessa Danske Bank ei usko Riksbankin nostavan korkoaan tänä vuonna.Danske Bank ei usko Tanskan ja Suomen asuntomarkkinoilla nähtävän samanlaista koko talouteen vaikuttavaa jarrutusefektiä, koska kiinteistöjen arvostukset ovat pysyneet suhteellisen maltillisina.