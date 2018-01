Taloussanomat

22 000 potilasta sai saman laskun kolmeen kertaan

4.1. 18:07

Laskujen monistumisen syynä oli Husin käyttämässä palveluyrityksessä tapahtunut virhe.

Hus on lähettänyt potilaslaskun vahingossa 22 000 asiakkaalleen kolmeen eri kertaan. HUS-kuntayhtymä pahoittelee virhettä ja pyytää asiakkaita tarkistamaan laskut sekä maksamaan identtisistä laskuista vain yhden.



Potilaslaskuja lähti kolmeen kertaan viime viikon perjantain ja kuluvan viikon keskiviikon välisenä aikana. Laskut on lähetetty kolmessa eri kuoressa, ja niissä kaikissa on sama potilaslasku.



Ylimääräisten laskujen vuoksi ei tarvitse ottaa erikseen yhteyttä Husin asiakaspalveluun.



Laskujen monistumisen syynä oli Husin käyttämässä palveluyrityksessä tapahtunut virhe.