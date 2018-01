Taloussanomat

Päivähoitomaksut laskivat jopa 165 e/kk – katso paljonko voit säästää

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaksi aikuista, yksi lapsi hoidossa

Kaksi aikuista, kaksi lasta hoidossa

Yksinhuoltaja, yksi lapsi hoidossa

Yksinhuoltaja, kaksi lasta hoidossa