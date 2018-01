Taloussanomat

Juha osti tuhansien eurojen arvokellon bitcoineilla – sai virtuaalivaluuttaa tarjoilemalla lihapataa

Tarkkaa tietoa virtuaalivaluutta bitcoinin käyttäjämääristä ei ole. Maailmanlaajuisesti arvioidaan, että bitcoinin omistajia on 10–20 miljoonaa.Suomessakin bitcoinin harrastajia ja kokeilijoita on joidenkin arvioiden mukaan kymmeniätuhansia. Yksi heistä on Juha, joka sai ensimmäiset bittikolikkonsa jo vuonna 2011.– Innostuneiden kavereiden kautta kuulin bitcoinista ihan sen alkuvuosina, ja olen seurannut sitä vuodesta 2010. Olin myös mukana järjestämässä muutamia tapahtumia aiheen tiimoilta, ja sieltä ne bitcoinitkin ovat peräisin.Yhden tällaisen tapahtuman pääjärjestäjä palkitsi Juhan kahdella bitcoinilla, koska tämä vastasi tapahtuman muonituksesta – haki kaupasta tarvikkeet ja teki lihapataa. Sen päivän rahassa puhutaan symbolisesta, alle kymmenen euron korvauksesta. Sellaisesta lounaan hinnasta.Bitcoinin arvo ei tuohon aikaan ollut kummoinen, mutta on kasvanut vuosien aikana huimasti. Viime vuonna arvo moninkertaistui, ja parhaimmillaan virtuaalivaluutan kurssi kohosi joulukuussa yli 16 000 euroon.Sen jälkeen arvo on luisunut. Uudenvuoden jälkeen tiistaina bitcoin maksoi noin 11 400 euroa.Helsingin ulkopuolella järjestetty tapahtuma toi Juhalle vielä kolmannenkin bitcoinin, sillä eräs kaveri tarvitsi rahaa bussilippuun.– Annoin hänelle vitosen ja hän antoi minulle reilun yhden bitcoinin. Vuosikausiksi unohdin kaikki bitcoinit miettimättä asiaa sen enempää, mutta viime syksynä bitcoinista puhuttiin todella paljon ja muistin omat kolikkoni.Juha päätti realisoida omistuksiaan alle yhden bitcoinin verran ja toteutti pitkäaikaisen unelmansa. Hän marssi työpaikkaansa lähellä olevaan helsinkiläiseen kelloliikkeeseen ja poimi hyllystä Omega Seamasterin, jonka listahinta on reilut 5 000 euroa. Kellon näyttötaulussa ei ole hänestä mitään ylimääräistä, jonka lisäksi se istuu täydellisesti ranteeseen.– Sieltä tuli sellainen malli, joka osui silmääni. Eihän mulla olisi palkkatuloista ollut varaa sellaista hankkia, tai ainakin aika kauan olisi saanut säästää, hän sanoo.– Olisihan sitä voinut asuntolainaa lyhentää tai ostaa pörssistä jotain, kun rupesin näitä myymään. Totesin kuitenkin, että nyt kun tähän ryhdyn, niin ostan itselleni jotain kivaa, Juha jatkaa.Vaikka miehellä on edelleen huomattavan eurosumman arvoinen pino bitcoineja, ei virtuaalivaluutta polttele taskussa.– Olen jo ottanut sellaiset voitot ulos, ettei sitä muualta saisi. Kaikki hyöty on saatu monikymmenkertaisena. Otetaan lopuilla se riski, että ehkä bitcoin vielä breikkaa. Jos siellä olisi sellainen summa, että saisin maksettua asuntolainan verojen jälkeen pois, niin sitten myisin heti.Juha kertoo seuranneensa bitcoinia ennen kaikkea teknisenä kuriositeettina, eikä pidä sitä vakavasti otettavana sijoitusinstrumenttina. Lisäksi hän ei usko, että bitcoin on se virtuaalivaluutta, jota kaikki maailman ihmiset lopulta käyttävät.– Sen elinkaari voi olla yllättävänkin lyhyt. Voin olla tässä toki myös täysin väärässä.Talousasiantuntijat ovat viime aikoina kilvan varoitelleet kuplasta, joka on vaarassa puhjeta ja romahduttaa bitcoinin arvon. Juha kertoo pelkäävänsä, että ihmiset, jotka eivät ymmärrä asiasta yhtään mitään, ovat helpon rikastumisen toivossa valmiit laittamaan bitcoiniin jopa velkarahaa.– Se ruokkii mahdollista kuplaa entisestään. Toivottavasti kukaan ei sijoita sellaisia summia, mitä ei olisi mahdollista myös menettää.Hän toteaa myös, että bitcoinin lukuisat viat ovat alkaneet näkyä. Esimerkiksi valuutan siirtokustannukset ovat nousseet ja bittirahaverkon energiankulutus on massiivinen.Iso osa bitcoiniin kuluvasta sähköstä tuotetaan Kiinassa kivihiiltä polttamalla, eikä hukkalämpöä edes käytetä lämmitykseen.– Itselläni alkoi tulla vihreitä arvoja mieleen, kun luin lehdestä, että Tanskan valtio kuluttaa vähemmän sähköä kuin bitcoin-verkko. Kryptovaluutat tulevat varmaan olemaan vielä tulevaisuuden raha, mutta en näe, että olisimme vielä siinä pisteessä.