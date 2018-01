Taloussanomat

Kysely: Suomessa miehet pitävät itseään parempina neuvottelijoina raha-asioissa kuin naiset – Ruotsissa toisin päin

2.1. 8:53

Kyselytutkimuksen mukaan Suomessa joka kymmenes mies vastasi olevansa erinomainen, kun neuvotellaan rahasta. Naisista samanlaista erinomaisuutta koki vain viisi prosenttia.

Tutkimuksessa kysyttiin yli 18-vuotiailta, minkälaisina neuvottelijana he itseään pitävät, kun kyse on raha-asioista. Santander Consumer Finance teetti verkkokyselyn kaikissa Pohjoismaissa alkukesästä. Suomesta vastaajia oli 1 022.



Kolmannes vastanneista ei pitänyt itseään hyvänä tai huonona neuvottelijana. Kuitenkin kaikissa Pohjoismaissa havaittiin, että miehet pitävät itseään parempina neuvottelijoina. Suomessa noin 10 prosenttia koki olevansa erinomainen rahaneuvotteluissa.



Ruotsissa asetelma on toisin päin: viisi prosenttia miehistä ja kuusi prosenttia naisista piti itseään erinomaisena rahasta neuvoteltaessa.