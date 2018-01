Taloussanomat

Metallimies tuskailee alansa nykytilaa: avointa työpaikkaa ei ollutkaan – ”Suurin osa on näistä hiljaa”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joskus voi olla hyvin vaikea tietää, mihin yritykseen he hakevat työntekijää.

Metallista iso vuokratyöllistäjä

Miksi vuokratyövoimaa juuri metallissa?

”Firmat eivät halua sitoutua työntekijään”

Huomasin yhdessä firmassa, että minulla ei ole oikeutta työterveyshuoltoon ensimmäisen neljän kuukauden aikana.