Panimoiden olutkuljetukset valmiina neloskaruselliin – Saimaan Juomatehdas otti kunnolla ”etunojaa”

Katso otsikon alla olevalta videolta, miten kolmos- ja nelosolut vertautuvat toisiinsa määrällisesti.

Lonkero kiinnostaa

Vilkas perjantai





Kuljetukset alkavat heti, kun presidentti on nimensä paperiin vetänyt.

4,7 % -tuotteiden osuus kapenee