Jounin erikoinen pukkikeikka kestänyt jo 2,5 kuukautta – kiinalaiseen jouluelokuvaan haluttiin Leevi & The Leavingsin Kyllikki

Jounin erikoinen pukkikeikka kestänyt jo 2,5 kuukautta – kiinalaiseen jouluelokuvaan haluttiin Leevi & The Lea

Pukki taipuu moneen

Hän tenttasi, miksi olen lihava, miksi pukeudun punaiseen, miksi on hiippalakki, parta ja tietysti hän kyseli kaiken mahdollisen työstäni pukinpajalla.

Pukin polvella ruuhkaa





On minulta jo postikorttejakin varastettu, joulupukilta – ja vielä joulun alla!

Paras palkka on kunnon hymy