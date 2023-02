Venäläiseltä jääprinssiltä amputoitiin jalka – kohta voivat mennä loputkin raajat

Keuhkokuumeesta on tullut rajuja seurauksia taitoluistelija Roman Kostomaroville.

Tammikuun toisella viikolla keuhkokuumeeseen sairastuneen venäläisluistelijan Roman Kostomarovin tila on mediatietojen mukaan edelleen vakava. Venäläiseltä olympiavoittajalta on amputoitu toinen jalka ja toisesta jalasta on poistettu nekroosia sekä kantapää ja varpaat.

– Mahdollisesti toinenkin jalka joudutaan amputoimaan, kertoo venäläinen passion.ru-sivusto.

Sivuston mukaan 46-vuotias luistelija on antanut luvan myös sormien ja käsien amputointiin, mikäli se on välttämätöntä.

Uutistoimisto Tass on saanut tietoja nimettömältä lähteeltä, joka mukaan Kostomarov on tajuissaan ja hänen tilansa on aiempaa parempi.

Keuhkokuumeen aiheuttajaksi on arveltu esiintymistä jääshow’ssa ulkoilmassa kovassa pakkasessa.

Luistelijan vaimo Oksana Domnina julkaisi miehensä 46-vuotissyntymäpäivänä Instagramissa kuvan, jossa pari oli hellästi yhdessä.

Kuva oli vuoden takaa. Tekstikentässä Domnina valoi uskoa tulevaisuuteen, vaikka tilanne on tällä hetkellä painajaismainen.

– Aiomme selviytyä tästä, Domnina kirjoitti.

Kostomarov voitti jäätanssin olympiakultaa talvella 2006 Torinossa yhdessä Tatjana Navkan kanssa. Myös Domnina on entinen huippuluistelija: hän saavutti jäätanssissa olympiapronssia Vancouverissa 2010.