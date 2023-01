Tällaisen rahapotin EM-mitalistit Juulia Turkkila ja Matthias Versluis saavat – managerilta valitettava paljastus

Taitoluistelun EM-kisoissa jäätanssissa pronssille yltäneet Juulia Turkkila ja Matthias Versluis saavat mitalibonuksen Suomen taitoluisteluliitolta ja Kansainväliseltä taitoluisteluliitolta.

Suomalaispari Juulia Turkkila–Matthias Versluis hurmasivat yleisön ja tv-katsojat hienolla rytmitanssillaan perjantaina Tapiolan jäähallissa. Juuri rytmitanssi oli osio, jossa helsinkiläisten piti venyä, jotta toiveet mitalisijasta säilyisivät. Varsinkin Versluis onnistui rytmitanssissa ylittämään aiemman tasonsa, joten isäntämaan pari pääsi kolmannelta sijalta lauantain vapaaohjelmaan.

Lauantai-ilta olikin sitten yhtä huumaa, kun Turkkila&Versluis onnistuivat jälleen ja luistelivat loisteliaan ohjelman. Tuomaristo palkitsi suomalaiset kolmannella sijalla. EM-pronssi oli ensimmäinen suomalaismitali jäätanssissa sitten vuoden 1995.

Vaikka Turkkila ja Versluis ovat jo 28-vuotiaita, he ovat nousseet jäätanssissa kärkikahinoihin vasta parin viime vuoden aikana. Samalla taustatiimi on vahvistunut eri alojen osaajille. Parin managerina on häärinyt vuoden päivät Kiti Kalymialaris, joka tunnetaan myös yleisurheilijoiden luottonaisena.

Matthias Versluis löysi energisen ilmeen perjantain rytmitanssiin. Juulia Turkkilalta esittäminen sujui rutiinilla.

Managerin mukaan Turkkilan ja Versluisin nykyiset yhteistyösopimukset ovat sen verran vaatimattomia, ettei niihin ole kirjattu menestysbonuksia. Viikonlopun menestys ja mitali tulivat yllättäen, eikä sellaiseen ollut varauduttu sopimuksia tehtäessä.

Kalymialarisin luuri ei kilissyt edes viikonlopun aikana, vaikka suomalaisparin suoritus keräsi ylisanoja mediassa. Yrityselämän edustajat eivät saman tien innostuneet yhteistyön aloittamisesta.

– Ei ole valitettavasti vielä soinut puhelin, Kalymialaris sanoo.

Hän on ollut hieman pettynyt kotimaisten firmojen suhtautumiseen näyttävän kaksikon tukemiseen.

– Hämmästyttävää, ettei ole lähdetty mukaan, koska Juulia ja Matthias pystyisivät edustamaan firmaa kuin firmaa, Kalymialaris hehkuttaa esiintymistaitoisia luistelijoita.

Kotkalaislähtöisellä Kalymialarisilla on kreikkalainen aviomies, eikä hän pelkää avata suutaan yrityselämän edustajille. Lähiviikkoina hän aikoo lähestyä mahdollisia yhteistyökumppaneita aiempaakin innokkaammin.

– Yritysten kontaktointi on perustyötä, mutta nyt sitä on helpompi tehdä kuin aikaisemmin.

Versluis ja Turkkila ovat näyttävä pari myös siviilivaatteissa.

Täysin ilman taloudellista bonusta Turkkila ja Versluis eivät jää, sillä sekä Suomen taitoluisteluliitto että kansainvälinen liitto maksavat heille palkintorahaa.

Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) jakaa palkintorahoja jokaisessa lajissa kuuden parhaan joukkoon sijoittuneille urheilijoille. Tällä kertaa kokonaispotti oli 316 700 euroa, johon sisältyi korvaus sunnuntain loppunäytökseen valituille luistelijoille.

Turkkila ja Versluis saivat kolmannesta sijastaan 6 000 euron bruttopalkkion ja muutaman sata euroa lisää loppunäytöksestä.

STLL:n toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo ei suoralta kädeltä muistanut EM-pronssista laukeavaa summaa. Edellinen sinivalkoinen arvokisamitali on Viveca Lindforsin EM-pronssi talvelta 2019. Silloin Lindforsille maksettiin vähemmän kuin 6 000 euroa.

Wuorenheimon mukaan liittohallitus käsittelee korvausasiaa seuraavassa kokouksessaan. Ennakkotietojen mukaan Taitoluisteluliitto päätynee suunnilleen samaan summaan kuin ISU eli 6 000 euroa.

Vaikka Espoossa järjestetyissä kisoissa oli vähemmän katsojia kuin odotettiin, niiden taloudellinen tulos jää plussan puolelle.