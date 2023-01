Upea esitys! Juulia Turkkila ja Matthias Versluis luistelivat EM-pronssia

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis ylsivät Suomen ensimmäiseen jäätanssimitaliin lähes 30 vuoteen.

Jäätanssipari Juulia Turkkila ja Matthias Versluis on voittanut pronssia taitoluistelun EM-kisoissa Espoossa.

Arvokisamitali on Suomen ensimmäinen sitten vuoden 1995, jolloin Susanna Rahkamo ja Petri Kokko voittivat Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa.

Suomalaispari iski mitalinsyrjään kiinni jo perjantaina, jolloin se luisteli rytmitanssissa ennätyspisteensä 77,65. Rytmitanssin jälkeen pari oli kisassa kolmannella sijalla.

Lauantain vapaatanssissa pari onnistui jälleen hienosti ja taituroi ennätyspisteensä 120,65 pitäen kiinni kolmossijastaan. Suomalaisten yhteispisteet olivat 198,21.

EM-kultaa voitti italialaispari Charlene Guignard/Marco Fabbri ja hopealle ylsi Lilah Fear/Lewis Gibson.

Pronssipari oli urakkansa jälkeen onnensa kukkuloilla, mikä näkyi Ylen haastattelussa mitalin varmistuttua.

– Sanoinkuvaamaton olo. En tiedä, vieläkin tärisen ja hyvä että ääntä lähtee, Turkkila kuvaili tuntojaan.

– Tuntuu tosi mahtavalta, ei oikein osaa vielä käsittää. Tuntuu kuin olisi vielä unessa, Versluis komppasi.

Erityisen hienoa parille oli saavuttaa ensimmäinen arvokisamitali kotiyleisön edessä Espoossa.

– Ihan huikeeta. Ei voi muuta sanoa. Elettiin joka hetki. Meillä on sanottu että ”nauttikaa, nauttikaa”, mutta onhan se vaikeaa, kun jännittää ja on omatkin odotukset ja halu onnistua. Mutta kyllä me nautittiin, Turkkila hehkui haastattelussa.