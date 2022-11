Jenni Saarinen, 23, lopetti uransa – ”En enää nauttinut”

Jenni Saarisen taitoluistelu-ura päättyi kotiyleisön edessä.

Taitoluistelija Jenni Saarinen lopettaa kilpauransa. Saarinen, 23, kertoi päätöksestään Espoon gp-kisan vapaaohjelman jälkeen.

– Pääsyy on se, että en enää nauttinut arkitekemisestä, Saarinen kertoi.

Saarinen edusti Suomea viime kaudella olympiakisoissa sekä MM- ja EM-kisoissa. Olympia- ja MM-kisoissa hän oli 25:s, EM-kisoissa 18:s.

– Yhtenä syynä on myös, että suurimmat tavoitteet ja unelmat on saavutettu. Se oli olympialaisissa ja finaalissa luisteleminen. Toki minua harmittaa, etten ikinä pystynyt näyttämään koko potentiaaliani kilpailutilanteessa, mutta sen takia tämä on urheilua.

Saarisen tämän kauden aloitus viivästyi sairastelujen takia. Hän kertoi lopettamisen olleen hänen mielessään pitemmän aikaa. Lopullinen päätös oli syntynyt maanantaina, ja Saarinen oli kertonut sen läheisilleen jo ennen Espoon kisaa.

– He ovat täysin päätökseni takana ja tukevat minua. Minulla on ollut pitkä, hieno ura ylä- ja alamäkineen. Alan olla elämässä siinä kohtaa, että elämässä on muitakin asioita.

Saarinen sanoi saaneensa luistelusta paljon.

– Olen oppinut paljon itsestäni ja oppinut luottamaan omaan tapaan toimia ja omaan tekemiseen. Minullakin on ollut paljon vaikeuksia. Olen oppinut pääsemään niistä yli. Se varmasti jää päällimmäisenä minulle luistelusta voimavaraksi.