Venäjällä julkaistiin kova väite Kamila Valijevan, 16, dopingkohusta

Venäjällä huhutaan, että Kamila Valijevan dopingtutkinnassa on paljastanut raskauttavia tietoja.

Taitoluistelija Kamila Valijevan, 16, dopingtutkinnasta on tullut julkisuuteen uusia väitteitä.

Venäläislehti Championat raportoi urheiluagentti Andrei Mitkovin kertoneen Telegram-kanavallaan, että Venäjän antidopingjärjestö Rusada löysi tutkinnassaan ”kohtalaisen vakuuttavia” todisteita dopingrikkeestä.

Mitkovin mukaan todisteiden myötä on todennäköistä, että Valijevalle on luvassa raskas dopingrangaistus.

Rusada itse kiirehti nopeasti ilmoittamaan, ettei se suostu vahvistamaan väitteitä todenmukaisiksi.

– Rusada ei paljasta yksityiskohtia tutkinnan edistymisestä, järjestö ilmoitti Championatin mukaan.

Taitoluistelun huippulahjakkuuden viime joulukuussa antamassa dopingtestistä löytyi löytyi trimetazidiinia. Sydänvaivoihin käytettävä aine kuuluu Kansainvälisen antidopingjärjestö Wadan kiellettyjen aineiden listalle.

Tieto dopingkärystä tuli julkisuuteen helmikuussa Pekingin olympialaisten alla. Valijeva sai osallistua kilpailuun jättimäisen kohun keskellä ja oli mukana voittamassa Venäjälle joukkuekisan kultamitalia.

Etenkin hopealle sijoittuneen USA:n leirissä odotetaan yhä turhautuneena olympiamitalien lopullisen kohtalon selviämistä.

Rusada ilmoitti viime viikolla, että seitsemän kuukautta kestänyt tutkimus Valijevan tapauksesta on valmistunut. Tapaus etenee seuraavaksi Rusadan alaisuudessa toimivalle mutta venäläismedian mukaan itsenäiselle antidopingin kurinpitotoimikunnalle, joka tekee lopullisen päätöksen Valijevan mahdollisesta syyllisyydestä ja kilpailukiellosta.

Jo viime viikolla USA:ssa ounasteltiin, että tapauksesta oli paljastunut lisää raskauttavia seikkoja.

– Ottaen huomioon että Rusadan tutkinta on ohi ja tapaus on nyt menossa oikeuteen, heidän on täytynyt löytää päteviä todisteita rikkeestä, tai muuten tapaus olisi heidän puolestaan suljettu ja Wadalle olisi ilmoitettu valitusoikeudesta, Yhdysvaltain antidopingjärjestön Usadan johtaja Travis Tygart kommentoi USA Todaylle.

USA:n olympia- ja paralympiakomitean toimitusjohtaja Sarah Hirshland epäilee, että tapauksen lopullista paketointia joudutaan vielä odottamaan pitkään.

– Tilanne on yhä järkyttävä. Rusada ilmoitti, että tapaus jatkuu kurinpitokuulemisella, mutta siinä on kaikki mitä tiedämme. Meillä ei ole tiedossa minkäänlaista aikaikkunaa, joten kuulemisten ja mahdollisten valitusten takia tässä voi kestää vielä pitkään, Hirshland sanoi USA Todayn mukaan.