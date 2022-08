Käynti Venäjällä oli liikaa – ukrainalainen olympiavoittaja on nyt hylkiö kotimaassaan

Viktor Petrenko tuomitsi talvella Venäjän sotatoimet. Kesällä hän lähti esiintymään Venäjälle.

Kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuun lopulla, ukrainalainen olympiavoittaja Viktor Petrenko otti Instagramissa asiaan kantaa ilmoittaen sodalle jyrkästi ”ei”.

Nyt hän on hyljeksitty henkilö kotimaassaan. Entinen taitoluistelun huippu Petrenko, 53, alkoi ottaa pesäeroa Ukrainan taitoluisteluliittoon kesällä. Viimeinen niitti oli, kun Petrenko kävi esiintymässä taitoluistelunäytöksessä Sotshissa.

Hän osallistui Venäjällä tapahtumaan, jota oli järjestämässä Tatjana Navka, Kremlin ja Vladimir Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin vaimo.

Reaktiot Petrenkon esiintymiseen Venäjällä olivat Ukrainassa tyrmistyneet.

– Tämä on petos isänmaatamme kohtaan. On sääli, että joukossamme on tuollaisia ukrainalaisia. Kaikki tietävät, että Viktor Petrenko Odessasta on petturi. Vastenmielinen mies, ukrainalaisluistelija Maksim Nikitin kirjoitti sport.pl-sivuja lainanneen Aftonbladetin mukaan.

Myös kelkkailija Vladislav Gerashkevych oli samoilla linjoilla.

– Oksettavaa. Hän myi itsensä Venäjälle kolmesta ruplasta. Tulevaisuutemme on nuorissa urheilijoissa, jotka tekevät kaikkensa Ukrainan eteen – ei Petrenkon kaltaisissa ihmisissä, hän sanoi.

Maan liittokin jyrähti Petrenkon toiminnasta. Asiaa ei pehmentänyt se, että Petrenko oli jo ilmoittanut haluavansa jättää tehtävänsä liitossa.

Petrenko oli esiintynyt Venäjällä aikaisemminkin, mutta vierailua sodan alkamisen jälkeen pidetään kestämättömänä. Taitoluisteluliiton mukaan on häpeällistä, että Petrenko esiintyi samassa tiimissä sotaa tukevien venäläisten kanssa.

Luistelijan esiintyminen Venäjällä ei jäänyt huomaamatta Ukrainan valtionjohdoltakaan. New York Times kertoi, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on perunut Petrenkolle kuukausittain maksettavan tuen, joka annetaan maan menestysurheilijoille tai muille kansalaisille poikkeuksellisista ansioista.

Petrenko voitti taitoluistelussa yksinluistelun olympiakultaa Albertvillessä 1992 ja pronssia Calgaryssä 1988. Lisäksi hän on voittanut maailmanmestaruuden ja kaksi Euroopan mestaruutta.