Putinin tukijan show’ssa päänsä loukanneen 18-vuotiaan taitoluistelijan tilasta tuli uutta tietoa

Jevgeni Semenenko on yhä sairaalassa.

Jevgeni Semenenko loukkaantui pahasti lauantaina. Hän on yhä sairaalassa. Kuva on Pekingin talviolympialaisista.

Taitoluistelija Jevgeni Semenenko kaatui pahasti lauantaina Pietarissa. Semenenko epäonnistui neloishypyssään ja löi päänsä kovalla voimalla jäähän.

Semenenko, 18, yritti nousta ylös kaatumisensa jälkeen, mutta kaatui uudestaan useaan otteeseen.

Alustavasti Semenenkon diagnosoitiin kärsivän aivotärähdyksestä.

Maanantaina Venäjän taitoluisteluliitto kertoi lisää Semenenkon voinnista.

Liiton mukaan Semenenkon tila on tyydyttävä, ja hän pystyy keskustelemaan.

– Päänsärkyä on yhä, samoin kivuliaita tuntemuksia selkärangan alueella. Maanantaina hänen aivonsa kuvataan vielä kerran. On vielä liian aikaista arvioida toipumisaikaa. On myös vielä epäselvää, miten pitkään Jevgeni joutuu olemaan sairaalassa, taitoluisteluliiton tiedotteessa todettiin Championatin mukaan.

Semenkon esiintyminen liittyi lajilegenda Jevgeni Plushtshenkon järjestämään kiertueeseen. Plushtshenko järjestää Venäjällä Sojuz Tshempionov -taitoluistelukiertueen.

Show’n tarkoituksena on tukea maan taitoluistelijoita, jotka eivät voi osallistua kansainvälisiin kilpailuihin Ukrainan sodan vuoksi.

Plushtshenko on tukenut avoimesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, eikä tapahtumissa ole peitelty Ukrainan sodan ihannointia. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.