Mikrofonit olivatkin päällä, ja kommentaattorien alatyylinen keskustelu päätyi suoraan lähetykseen – tuloksena pikapotkut

Taitoluistelukommentaattorit luulivat mikrofoniensa olleen suljettuina. Epäasiallinen keskustelu olympiavoittajasta kuului kuitenkin nettiyleisölle.

Taitoluistelun MM-kisoissa Ranskan Montpellier’ssa nousi kohu kahden kommentaattorin epäasiallisesta käytöksestä.

Muun muassa Washington Post kertoo Kansainvälisen taitoluisteluliiton ISU:n palkkalistoilla olleiden brittikommentaattorien Simon Reedin ja Nicky Slaterin saaneen potkut sen jälkeen, kun he olivat käyttäneet epäasiallista ja halveksivaa ilmausta Meagan Duhamelista.

Kanadalainen Duhamel, 36, on uransa päättänyt pariluistelija ja nykyinen valmentaja. Hän voitti urallaan muun muassa kaksi maailmanmestaruutta sekä joukkuekilpailun olympiakultaa.

Washington Postin mukaan Reed ja Slater kommentoivat pariluistelun lyhytohjelmaa ISU:n YouTube-kanavan livelähetyksessä. Kun kaksikko luuli mikrofoniensa olleen kiinni, he keskustelivat Duhamelista. Ex-luistelija oli aiemmin kritisoinut kommentaattoreita Twitter-tilillään.

– ISU:n YouTube-lähetyksen kommentaattorit sanoivat, että on surullista, etteivät venäläiset ole mukana MM-kisoissa... ja sitten myönsivät, etteivät he katso taitoluistelua usein, joten he ”eivät ole varmoja” hyppyjen kierroksista. On parempiakin vaihtoehtoja ISU! Duhamel muun muassa kirjoitti.

Kommentaattorikaksikko keskusteli Duhamelin twiiteistä.

– Älä huoli hänestä (Duhamelista), Reed oli todennut.

– En maininnut häntä nimeltä – melkein mainitsin. Emme maininneet häntä yhdeksi valmentajista, Slater vastasi.

Tämän jälkeen Reed kutsui Duhamelia ”kanadalaiseksi nartuksi”.

Keskinäiseksi tarkoitettu keskustelu kuuluikin kansainvälisessä lähetyksessä. Taitoluistelufanit asettuivat näkyvästi Duhamelin tueksi muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Niin ISU kuin Reedkin pyysivät anteeksi Duhamelilta. ISU aloitti sisäisen tutkinnan asiasta, jonka seurauksena Reed ja Slater hyllytettiin. ISU:n YouTube-lähetyksen kommentaattorin tehtävät otti haltuunsa kanadalainen Ted Barton.

– ISU on shokissa kahden kommentaattorin käyttämästä kielestä. Se ei heijasta lainkaan ISU:n näkemyksiä, liiton Twitter-tilillä kommentoitiin.

Liiton tiedotteen mukaan Reed tai Slater eivät kommentoi ISU:n kilpailuja tulevaisuudessakaan.