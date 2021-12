Näin Ville Peltonen latautuu nykyään HIFK:n otteluihin – Emmi-tytär paljasti isänsä rutiinit: ”Me hihitämme äidin kanssa”

Emmi ja Ville Peltonen muistuttavat toisiaan useammallakin tapaa.

Taitoluistelija Emmi Peltonen, 22, asuu tällä hetkellä vanhempiensa Ville ja Hanna Peltosen luona Helsingissä, vaikka hänellä olisi omakin asunto. Kisakausi on käynnissä, ja koska luistelijalla on huolenpitoa vaativa koira, on asumisratkaisu kätevin. Kun tytär on kisamatkoilla, vanhemmat ulkoiluttavat koiraa.

Kotona asuessaan Emmi Peltonen on nähnyt läheltä isänsä rutiinit. Ville Peltonen, suomalainen jääkiekkolegenda, valmentaa Helsingin IFK:ta jääkiekon SM-liigassa. HIFK lähti joulutauolle sarjakärkenä.

Peltosen, 48, päivät alkavat kukonlaulun aikaan, ja sen tytär hyvin tietää.

– Herään joka aamu kello 5.30, kun isällä alkaa soida sellainen ihme herätysääni. Olemme iskän kanssa samanlaisia siinä, että heräämme tosi aikaisin. Minulle ei ole ongelma nukkua vähän. Mutta kun olen tottunut asumaan jo omillani, niin välillä huomaan, ettei kotona ole ihan samanlaista omaa rauhaa, Peltonen kertoo ja hihittää.

Tytär osaa arvostaa isänsä asennetta ja paneutumista valmennustyöhön.

– Isä on ensin ollut upea urheilija ja nyt urheilijan piirteitä näkyy hänessä valmentajana. Se on minusta makeeta nähdä vierestä. Hänellä on edelleen rutiinit, koska hän haluaa olla valmis päivään joukkueensa puolesta. Se on hienoa ja nostan hänelle hattua, Peltonen kehuu.

– Isä on todella intohimoinen työtään kohtaan. Se on ihanaa nähdä.

Aamuvirkkuuden lisäksi Emmiä ja Villeä yhdistää se, että kun on tulossa luistelukisat tai jääkiekkopeli, molemmat hakeutuvat omiin oloihinsa keskittymään. Silloin kummastakaan ei voi käyttää ilmaisua ”ylipuhelias”. Sen näkyy Peltosten huushollissa.

– Iskästä huomaa aina, kun seuraavana päivänä on peli. Hän istuu sohvalla ja katsoo tosissaan eteenpäin vakava ilme kasvoillaan. Me hihitämme äidin kanssa takana, Peltonen paljastaa.

Emmi Peltonen syntyi vuonna 1999 Nashvillessa Yhdysvalloissa, kun Ville Peltonen pelasi NHL-seura Predatorsissa. Ville Peltonen voitti urallaan yhden maailmanmestaruuden ja 11 muuta arvokisamitalia. Lisäksi hänellä on kaksi Suomen mestaruutta. Ennen HIFK:n pestiään hän valmensi Sveitsissä.