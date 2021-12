Emmi Peltonen, 22, näki kalifornialaisessa jäähallissa tutut kasvot vuosien takaa – yllättävä kohtaaminen antoi uutta toivoa

Emmi Peltonen on palannut jouluksi Suomeen Yhdysvalloista, jossa asui poikaystävänsä Eero Markkasen kanssa.

Great Park Icen jääurheilukeskus on yksi yhdysvaltalaisen taitoluistelun tärkeistä keskuksista Irvinen kaupungissa Kaliforniassa, 45 minuutin ajomatkan päässä Los Angelesista. Jäähallissa harjoittelee useita taitoluistelun maailmanhuippuja. Hallin ympärillä levittäytyy Orange County, alue, jonka suomalaiset tuntevat esimerkiksi teinisarjasta O.C. Ollaan kaukana talviurheilun tyypillisistä maisemista – auringon alla, Tyynenmeren rantojen äärellä.

Great Park Icessa harjoitteli viime kesänä myös yksi Suomen parhaista taitoluistelijoista: Emmi Peltonen, 22. Hän on harjoitellut vuosien ajan kesät Yhdysvalloissa.

Vaikka länsirannikolla oli lämmintä, Peltosen uraa varjostivat pilvet. Hän ei ollut päässyt kilpailemaan yli vuoteen. Talvella 2020 Etelä-Vantaan taitoluistelijoiden urheilija oli ollut hyvässä vedossa ennen MM-kisoja. Hän oli tammikuussa sijoittunut EM-kisojen vitoseksi ennätyspisteillään 181,79. Kaikki viittasi siihen, että maaliskuun MM-kisat menisivät paremmin kuin koskaan.

Sitten tuli korona ja kisat peruttiin – vain päivää ennen kuin luistelijan oli tarkoitus lentää kisapaikalle.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun itkin, suorastaan vollotin, etten päässyt kisaamaan, Peltonen kertoo nyt IS:lle.

Vastoinkäymiset eivät loppuneet peruttuihin MM-kisoihin. Korona tyhjensi luistelukalenterin vuodelta 2020. Kun oli aika käydä MM-kisat Tukholmassa maaliskuussa 2021, Peltonen oli loukkaantuneena ja joutui jälleen jäämään pois.

Taitoluistelu on laji, jota ihmiskeho voi tehdä huipputasolla vain määrätyn ajan. Luistelijan liekki on kirkas ja intensiivinen, mutta sammuu usein nopeasti. Peltonen joutui pitämään liekkiään vakan alla 1,5 vuoden ajan mitä parhaimpina vuosinaan.

Kaliforniassa, Great Park Icen jäähallissa Peltonen kohtasi kuitenkin sattumalta vanhan tutun, joka puhalsi uutta eloa liekkiin. Vastaan tuli vuoden 1996 taitoluistelun maailmanmestari, kolminkertainen olympiakävijä Todd Eldredge, 50.

– Oltiin ihan että what, moi! Peltonen kertoo tapaamisesta.

Todd Eldredgen ura olympiatasolla loppui Salt Lake Cityyn vuonna 2002.

Eldredge oli Peltoselle tuttu vuosilta 2006–09, jolloin hän itse oli pieni taitoluistelijan alku Floridassa. Hänen isänsä Ville Peltonen pelasi tuohon aikaan Florida Panthersissa NHL:ssä. Eldredge oli taitoluistelun valmennusuransa alkuvaiheessa. Hän veti pienelle Peltoselle joskus tunteja.

Nyt, yllätystapaamisen jälkeen, Eldredge sai uuden roolin. Peltonen halusi nostaa ohjelmistonsa vaikeutta ja vakiinnuttaa siihen vaikeimmat kolmoishypyt. Eldredge katsoi suomalaisen tekemistä jäällä ja teki omaan kokemukseensa pohjautuen korjauksia siellä täällä. Se toimi.

– Todd korjasi asioita, joita itse en osannut nähdä. Olisin toivonut, että olisin tavannut hänet jo aiemmin urallani, Peltonen sanoo ja lisää, että on yhä hyvin tyytyväinen yhteistyöhönsä suomalaisen Sirkka Kaipion kanssa. Peltonen pitää Kaipiota jopa ”enemmän kuin valmentajana”.

Sirkka Kaipio ja Emmi Peltonen harjoituksissa Myyrmäessä marraskuussa 2020.

Syksyllä 2021 Peltonen pääsi viimein kisaamaan pitkän tauon jälkeen. Joulukuussa hän oli SM-kisojen kolmas; lyhytohjelma ei onnistunut. Tulokset oikeuttavat hänelle kuitenkin pääsyn tammikuun EM-kisoihin Tallinnaan. Ne ovat nyt hänen päätavoitteensa. Ohjelmiston vaikeutta on nostettu. Jos kisoissa tulee nappisuoritus, seuraavat myös uran uudet ennätyspisteet.

– Olen tosi iloinen, että vaikka minulla on ollut paljon vastoinkäymisiä, olen mennyt eteenpäin ja kehittynyt. On ihanaa päästä arvokisajäille, Peltonen sanoo.

Olympiavalinnoista Pekingiin hän ei halua puhua. Suomella on yksi maapaikka. Taitoluisteluliiton arvokilpailuvalintojen tilastoykkönen on tällä hetkellä Jenni Saarinen ennen Peltosta.

Muistissa on Pyeongchangin olympialaisia edeltävät tapahtumat vuonna 2018, jolloin Viveca Lindfors kommentoi katkerasti Peltosen valintaa olympiaedustajaksi.

– Sen kauden jälkeen nukuin paljon, koska olin henkisesti poikki. Sellaista se on. Olin kaiken sen jälkeen todella väsynyt. Olympialaiset itsessään olivat upea kokemus, Peltonen muistelee.

Taitoluistelija on nyt palannut Yhdysvalloista Helsinkiin. Kaliforniassa hänen kanssaan asui poikaystävä Eero Markkanen, joka pelasi jalkapalloa paikallisessa ammattilaisjoukkueessa. Yhteinen vuosi ulkomailla Markkasen, 30, kanssa sujui hyvin. Pariskunta on seurustellut pari vuotta.

– Elämä on tosi helppoa. Molemmat treenaavat, ovat motivoituneita, syövät ja nukkuvat hyvin. Me tuemme toisiamme. Jos minulla on ollut huono treenipäivä tai Eerolla on ollut huono peli, pystymme olemaan toistemme tukena, Peltonen kertoo urheilijaparin arjesta.

– Kesätreeni voi tuntua luistelussa tosi pahalta, kun menee rajoille. Silloin väsyttää ja itkettää. Minua helpotti, että kun meni himaan, niin kaikki unohtui. Jaksoin mennä seuraavana päivänä jatkamaan. Ei tuntunut siltä, että aina pyörivät ohjelmat päässä. Se oli tosi kivaa.

Kuva: Eero Markkanen ja Emmi Peltonen ovat urheilijapari.

Luistelija on miettinyt paljon sitä, haluaisiko hän joskus, esimerkiksi uransa jälkeen, asua pysyvästi Yhdysvalloissa, jossa on myös syntynyt.

– Rakastan Suomea ja sitä kuinka helppoa täällä on. Suomessa pystyy hengittämään. Toisaalta rakastan myös Jenkkejä, ja kun menen sinne, saan kotoisen olon. Olen kuitenkin ihminen, joka rakastaa lenkkeilyä ja luonnossa olemista. USA:ssa en varmaan ikinä uskaltaisi mennä itsekseni lenkille. Tai sitten pitäisi asua ihan huitsissa, jossa tuntee joka ikisen, hän sanoo.

Suomalainen joulu saapuu myös taitoluistelijalle. Peltosen perheen joulutraditioihin on kuulunut vierailu Emmin mummin luona. Siellä käy myös Joulupukki.

– Pukilla on kitara ja hän laulelee ihan ihme lauluja. Sitä sitten ihmetellään ja kuunnellaan, Peltonen kertoo naurua äänessään.

Taitoluistelun EM-kisat alkavat naisten osalta jo 13. tammikuuta. Peltonen ei siis pysty joulunakaan huokaisemaan, vaan kovaa treeniä on tehtävä läpi pyhien.

Onneksi hän on saanut äidiltään jo yhden joululahjan, joka tuo helpotusta kurinalaiseen elämään.

– Lahja on ihan insane. Minä rakastan kylpemistä. Hän oli ostanut ilmalla täytettävän kylpyammeen. Se on aikuisille, ei mikään lasten allas. Se on sikaihana. Siinä on tyynykin! Peltonen sanoo.