Kuvat suurtuotannon kulisseista: näin Kiira Korpi valmistautuu rooliinsa ”yksinäisenä ja ahdistuneena” Lumikuningattarena

Kiira Korpi on palannut Suomeen vuosien ulkomailla asumisensa jälkeen.

Taitoluistelija Kiira Korpi on hätkähdyttävä näky, kun hänet on meikattu valkoiseksi, sädehtiväksi satuolennoksi. Korpi, 33, esittää pääosaa Tampere-talon ja Kantelinen Companyn yhteistuotannossa Lumikuningatar Nokia-areenassa tammikuussa.

Lumikuningatar on alunperin H. C. Andersenin sadussa seikkaillut lappilainen pahis, joka hallitsee lumihiutaleita ja sieppaa lapsia. Toisin sanoen Lumikuningatar on kaikkea muuta kuin millaisena suomalaiset Korven tuntevat: aurinkoisena jääprinsessana.

– Lumikuningatarta on tosi kivaa esittää, kun kontrasti on niin iso siihen, mitä olen tottunut tekemään. Jäällä olen aina ollut hymyilevänä läsnä. Nyt on vain ihan muutama kohta, jossa hymyilen, mutta silloinkin teen sen pröystäillen ja röyhkeästi, Korpi kertoo Lohjalla, jossa on valmistautumassa seuraavan kuun esityksiin.

Pystyy hän myös samaistumaan rooliinsa.

– Löydän itsestäni yksinäisen, surullisen, ahdistuneen ja jopa vihaisen puolen.

Korpi, taitoluistelun kolminkertainen EM-mitalisti, lopetti kilpauransa vuoteen 2015. Hän asui vuosia ulkomailla. Edelliset viisi vuotta hän vietti New Yorkissa entisen aviomiehensä Arthur Borgesin kanssa. Viime kesänä pari ilmoitti eronneensa ja Korpi palasi Suomeen.

Paluu New Yorkin piireistä Pohjolan talveen on sujunut verrattain hyvin.

– Ei tämä ole niin paha ollut kuin mitä ajattelin. Nyt on niin kaunista. Työryhmämme ulkomaalaiset jäsenet ovat sitä mieltä, että Suomessa näyttää Lumikuningattaren taikamaailmalta, Korpi sanoo.

Korven sopeutumista ovat eittämättä virkistäneet myös yksityiselämän uudet tuulet. Korpi kertoi Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa olevansa ”rakastunut nainen”. Uuden mielitietyn nimi on Pekka ja hän ei ole urheilija. Muut tiedot Pekasta Korpi haluaa kuitenkin vielä pitää omanaan, julkisuudelta piilossa.

Korpi on kilpauransa jälkeen profiloitunut Suomessa ja maailmalla yhteiskunnallisena keskustelijana, joka on nostanut esiin taitoluistelun kipukohtia kuten lajin valmennuskulttuurin ongelmia. Hänen elämäkerrastaan Ehjäksi särkynyt (2018) ilmestyy helmikuussa englanninkielinen käännös, jonka avulla Korvella on mahdollisuus jatkaa keskustelua myös kansainvälisesti.

Erityisen kiinnostunut hän on siitä, miten lapsia käsitellään lajin parissa.

– Olen lisännyt kirjaan kappaleen, joka keskittyy henkiseen hyväksikäyttöön. Se on suurin ongelma kansainvälisessä taitoluistelussa.

Taitoluistelun maailma on mennyt suuntaan, jossa yhä nuoremmat luistelijat tekevät yhä vaikeampia hyppyjä. Usein menestyksen hintana on rikkinäinen ihminen. Korven mielestä kansainvälisesti ei ole tapahtunut samaa, mitä Suomessa tapahtui muodostelmaluistelun valmennuskohun yhteydessä vuonna 2020. Ei ole pysähdytty ja mietitty, miten voidaan jatkaa terveemmällä pohjalla.

Korpi on itse jo antanut yksityistunteja nuorille luistelijoille, ja valmennus kiinnostaa häntä tulevaisuudessa ainakin osa-aikaisesti.

– Haluaisin olla koko suomalaisen luistelun nostattaja. Valaa uskoa seuroihin ja valmentajiin, että inhimillisellä tavalla voi päästä hyviin tuloksiin. Ei vain rikkomalla ja kärsimällä, Korpi sanoo.

Vaikka hän tunnistaa Lumikuningattaressa myös omia piirteitään, kylmä ja paha hän on jäällä vain roolia esittäessään.

Susanna Rahkamo palaa jäälle parin vuosikymmenen tauon jälkeen toisena Lapin velhokaksosista. Show on urheilukabinettien vaikuttajalle mukavaa vaihtelua arkeen. Muutamia vuosia sitten tekniikan tohtoriksi valmistunut Rahkamo, 56, perusti syksyllä myös firman. – Firma keskittyy luovuuden kehittämiseen työelämässä, mitä väitöskirjassanikin tutkin, Rahkamo sanoo.

Petri Kokko on velhokaksosista toinen ja hänellä on hyvin hieno hattu. – On ollut hauskaa. Muistuu taas mieleen, miksi jäätanssi on niin upea laji ja miksi sitä on niin mahtavaa tehdä. Samalla muistimme, miksi aikoinaan lopetimme. Kroppa on piesty, Kokko sanoi. 55-vuotias Kokko työskentelee nykyään Googlella, jossa vastaa tuotespesialistien tiimeistä Keski-Euroopassa.

Silja Dos Reis esittää Kertun roolin. Kanadalaisella luistelijalla on suomalaiset sukujuuret. – Puhumme äitini kanssa suomea, hän paljastaa erinomaisen suomen kielen taitonsa alkuperäksi.

Espanjalaisen Felipe Montoyan juuret ovat Kolumbiassa. Hän esittää Lumikuningattaressa Kain roolin. Montoya viihtyy Suomessa. – Rakastan suomalaista ruokaa varsinkin kylmällä säällä. Erityisesti pidän lihapullista sekä jostain keitoista, Montoya kertoo.