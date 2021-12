Japanilaisen Yuka Oriharan, 21, YouTube-videoilla vilahtelee Suomi – yksi asia kiinnostaa katsojia: ”Ihmiset ovat olleet vähän yllättyneitä”

Suomea jäätanssissa edustava japanilainen Yuka Orihara laulaa ja tekee YouTube-videoita – minkä urheilu-uraltaan ehtii.

21-vuotias Yuka Orihara on Suomen maajoukkueessa luisteleva ja Suomea edustava japanilainen jäätanssija. Hän on asunut Helsingissä nyt 2,5 vuotta.

Jäätanssitreenit ja kisareissut vievät tietysti paljon Yuka Oriharan, 21, aikaa, mutta urheilun ohelle hän on löytänyt myös muuta mielekästä tekemistä. Orihara on nyt viitisen kuukautta tehnyt YouTube-videoita, mistä on nauttinut kovasti.

– Kaipasin täällä Suomessa jotain muutakin tekemistä kuin luistelua. Olen aina halunnut tehdä jotain sellaista, hän kertoo.

Tokiosta kotoisin oleva Orihara muutti kesällä 2019 Helsinkiin. Hän luistelee Suomen jäätanssimaajoukkueessa parinsa Juho Pirisen kanssa.

Orihara on Pirisen kanssa ehtinyt jo edustaa Suomea muun muassa EM-kisoissa 2020. Kansainvälisissä kilpailuissa, mukaan lukien EM- ja MM-kisoissa suomalaisjapanilainen Suomea edustava pari on sallittu, mutta olympialaisissa ei.

Yuka Orihara saa kysymyksiä Suomesta niin perheeltään kuin sosiaalisessa mediassa.

Luistelun ohelle Orihara on viritellyt tubettajan uraa. Hän kuvaa videoita laidasta laitaan, esimerkiksi vapaapäivistään ja kisamatkoistaan, arjesta ja juhlasta. Tanssivideoitakin hänen kanavaltaan löytyy. Musiikki ja laulaminen ovat Oriharalle rakkaita harrastuksia.

Toiveena on, että jossain vaiheessa hän voisi saada YouTuben kautta vähän rahaakin. Vielä hänen kanavallaan ei ole valtavasti tilaajia.

Helsingissä asuvan Oriharan videoilla vilahtelee luonnollisesti Suomi. Aiheesta tulee myös kysymyksiä.

– Ihmisiä kiinnostaa esimerkiksi se, minkälainen koronatilanne Suomessa on. Japanissa täytyy pitää maskia myös ulkona, joten ihmiset ovat olleet vähän yllättyneitä, että Suomessa ei ole niin.

YouTube-kommentoijien lisäksi Oriharan Suomi-elämän koukerot kiinnostavat tietysti hänen perhettään. Orihara kertoo, että hänen äitinsä käy usein tyttärensä luona Helsingissä. Äidillä on kytkös luisteluun, sillä hän on tunnettu luisteluasujen tekijä.

Äiti on Oriharan mukaan perheen taiteilija. Oriharan kiinnostuksenkohteena on urheilun ja musiikin lisäksi muoti. Taiteellisia lahjoja ei hänelle kuulemma ole suotu, mutta visuaalista silmää kuitenkin on, ainakin hänen Instagram-tilinsä perusteella. Sitä hallitsee yksi väri:

– Rakastan pinkkiä! Orihara kertoo.

Vaikka vanhempia, kissaa ja ystäviä onkin ajoittain ikävä, mitään suurta koti-ikävää Orihara ei ole kokenut. Hän on tottunut maailmanmatkaaja: ennen Helsinkiä Orihara asui vuoden päivät Kanadan Vancouverissa, jonne hän muutti jo ennen 18-vuotissyntymäpäiviään. Helsingissä hän on asunut nyt noin 2,5 vuotta.

Japaniin liittyvä lähitulevaisuuden haave kuitenkin on:

– Minulle olisi tärkeää, jos voisin osallistua joihinkin kisoihin Japanissa kansainvälisenä luistelijana. Ja ehkä voittaa joitakin japanilaispareja. Se on yksi tavoitteistani.

Tällä hetkellä Orihara valmistautuu Pirisen kanssa taitoluistelun SM-kisoihin, jotka käydään Porissa 17.–19. joulukuuta.