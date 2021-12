Yllättävä tekstiviesti toi japanilaisen Yuka Oriharan, 21, Helsinkiin – yksi ennakkotieto Suomesta osoittautui vääräksi: ”Olin kauhuissani”

Japanilainen Yuka Orihara ei vielä muutama vuosi sitten osannut sijoittaa Suomea kartalle. Nyt hän asuu Helsingissä ja edustaa Suomea jäätanssissa.

Yuka Orihara poseerasi Pirkkolan jäähallissa itsenäisyyspäivän kunniaksi Suomen lipun kanssa. Tokiosta lähtöisin oleva jäätanssija on viihtynyt Helsingissä mainiosti.

Tekstiviestistä se alkoi. Japanilainen jäätanssija Yuka Orihara sai keväällä 2019 viestin suomalaiselta Juho Piriseltä. Pirinen etsi uutta paria ja oli kuullut valmentajansa Maurizio Margaglion kontaktiverkoston kautta Oriharasta.

Orihara asui tuolloin Kanadan Vancouverissa, jossa hän oli vuoden ajan luistellut kanadalaispartnerin kanssa. Tämä oli kuitenkin lopettanut uransa, joten myös Orihara oli ilman paria.

– Mietin tuolloin, että jatkaisinko vielä. Ja sitten Juho laittoi minulle tekstiviestin, että kiinnostaisiko minua tulla Suomeen koeluisteluun hänen kanssaan, 21-vuotias Orihara muistelee.

Suomi oli tuossa vaiheessa Tokion kasvatille täysi kysymysmerkki.

– En edes tiennyt, missä Suomi on. Olin luullut, että se on jossain ihan muualla kuin Euroopassa, Orihara naurahtaa.

– Mutta olin, että miksikäs ei! Ajattelin, että kokeillaan ja katsotaan mitä se menee ja mitä pidän. Näen ainakin uuden maan, jos ei muuta... ja nyt on kolmas vuoteni täällä!

Yuka Orihara kertoo, että Japanissa miesluistelijat ovat useimmiten kiinnostuneita vain yksinluistelusta. Siksi jäätanssijanaiset joutuvat usein suuntaamaan katseensa Japanin ulkopuolelle paria etsiessä.

Koeluistelu meni siis enemmän kuin hyvin. Orihara ja Pirinen löysivät nopeasti yhteisen sävelen. Ja kun valmentaja, italialainen jäätanssin maailmanmestari ja olympiakolmonen Maurizio Margaglio oli vielä välittömästi vakuuttunut kaksikon potentiaalista, päätös oli selvä. Syntyi Team PiriHara.

– Se kaikki tapahtui tosi nopeasti, noin kuukauden sisällä, Orihara kertoo viitaten tekstiviestiin, koeluisteluun ja yhteistyön aloittamiseen.

Kesällä 2019 Orihara muutti Suomeen ja nyt hän on asunut ja harjoitellut Helsingissä 2,5 vuotta. Orihara luistelee Suomen maajoukkueessa ja on Pirisen kanssa ehtinyt jo edustaa Suomea muun muassa EM-kisoissa 2020. Kansainvälisissä kilpailuissa, mukaan lukien EM- ja MM-kisoissa, tällainen suomalaisjapanilainen, Suomea edustava pari on sallittu, mutta olympialaisissa ei. Niitä varten myös Oriharalta pitäisi löytyä Suomen kansalaisuus.

– Olen minä sitä miettinyt. Tai ainakin olen yrittänyt valmistautua kansalaisuuden hakemiseen, jos tilaisuus joskus tulee. Olen yrittänyt oppia suomen kieltä, käynyt esimerkiksi muutamilla kursseilla. Mutta se on niin vaikea kieli!

Orihara kertoo toiveekseen, että osaisi puhua edes muutaman sanan suomea haastatteluissa – nyt haastattelu on hoitunut englanniksi. Annetaan siis tilaisuus: mitä suomen sanoja on jäänyt sanavarastoon?

– Nimeni on Yuka Orihara, minä olen japanilainen, kuuluu vastaukseksi – eikä lausumisessa ole muuten mitään moitittavaa.

Yuka Orihara ja Juho Pirinen luistelivat muutama viikko sitten kansainvälisessä kilpailussa Puolan Varsovassa ennätyspisteensä 176,77. Kuva lokakuun Finlandia Trophystä Espoosta.

Suomen lausumisen lisäksi Orihara on 2,5 vuodessa omaksunut myös sinivalkoista kulttuuria. Yksi iso rakkaus ainakin löytyy:

– Minä rakastan Marimekkoa! Suurin osa astioistani on Marimekkoa, lakanani ja tyynyliinani ovat Marimekkoa, minulla on Marimekon reppu ja paljon Marimekon vaatteita, Orihara kertoo ja kehuu vielä toimittajan Tasaraita-paitaa.

Ruokasuosikkejakin on löytynyt: lohi ja dallaspullat. Orihara rakastaa ruokaa ja syömistä, joten ennen Suomeen matkustamistaan hän oli etsinyt tietoa suomalaisesta ruoasta.

– Googletin, että minkälaista suomalainen ruoka on, ja internetissä sanottiin, ettei se ole niin kauhean hyvää. Minä olin kauhuissani! Mutta sitten kun tulin tänne, niin huomasin että ruokahan on oikein hyvää. Ruoka on tuoretta ja pidän lähes kaikesta.

Niin suomalainen Orihara ei vielä ole, että yksi suomalainen erikoisuus uppoaisi.

– Salmiakki, ei... en pysty! Mutta olen kyllä maistanut.

Oriharan kotikaupunki Helsinki on Suomen mittapuulla väkirikas, mutta hänen synnyinkaupunkinsa Tokion reiluun 14 miljoonaan verrattuna Helsingin 650 000 asukasta ei ole juuri mitään. Miten jättimäisessä metropolissa kasvanut nuori nainen on viihtynyt hiljaisessa Pohjolan pääkaupungissa?

– Ensimmäiset kaksi vuotta pysyttelin paljon asunnossani. Asuin tuolloin yksin, enkä yrittänytkään tehdä niin paljon asioita. Nyt asun yhdessä liettualaisen jäätanssiparin kanssa ja minulla on paljon hauskempaa. Olen tutkinut Helsinkiä ja bongaillut esimerkiksi hyviä ravintoloita, Töölössä asuva luistelija kertoo.

Yksi hieman negatiivisempi puoli Suomessa on.

– Tämä talvi on tosi vaikea. Olen edelleen totuttelemassa siihen. On niin pimeää!

Yuka Orihara ja muut maajoukkueen jäätanssijat harjoittelevat Helsingissä Pirkkolan jäähallissa.

Suomalaisista ihmisistä Oriharalla on puolestaan vain hyvää sanottavaa. Esimerkiksi suomalaiset luistelututtavat ovat ”todella mukavia ja ystävällisiä”. Suomalaisten ja japanilaisten väitetään usein muistuttavan toisiaan, ja molemmat kulttuurit tuntevana Orihara ostaa tämän näkemyksen. Kuten monella suomalaisella, myös Oriharalla kestää aikansa, jotta hän avautuu.

– Tosin ensimmäinen suomalainen, jonka tapasin, oli Juho. Hän on hyvin avoin, puhelias ja iloinen. Ihmiset sanovat usein, ettei hän ole kaikkein tyypillisin suomalainen, Orihara nauraa ja kehuu Pirisen olevan sellainen tyyppi, josta kaikki pitävät.

Tällä hetkellä Orihara ja Pirinen ovat valmistautumassa Porissa 17.–19. joulukuuta odottaviin SM-kisoihin. Niissä Team PiriHara on ehdoton mitalisuosikki, mutta ennakkokaavailuissa Suomen tämän hetken kärkiparin, olympiapaikan Suomelle hankkineiden Juulia Turkkilan ja Matthias Versluisin takana.

Parit harjoittelevat yhdessä Maurizio Margaglion valmennuksessa. Orihara iloitsee siitä, että hän pääsee oppimaan toisilta. Kovat kilpakumppanit lisäävät myös omaa motivaatiota.

Treenit on vuorossa myös itsenäisyyspäivänä.

– Olin vähän odottanut, että meillä olisi vapaapäivä, mutta olemmekin jäällä, Orihara sanoo – sen verran iloisesti, ettei pyhätreenit taida haitata.