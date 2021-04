Venäläinen taitoluistelun valmentajalegenda Tatiana Tarasova, 74, saa kritiikkiä kahden entisen luistelumestarin ja olympiavoittajan suunnalta.

Tatiana Tarasova (vas.) on saanut kritiikkiä niskaansa Oksana Grishtshukilta (kesk.) ja Oksana Bajulilta (oik. ylä). Myös toinen maineikas venäläisvalmentaja Eteri Tutberidze on sotkettu soppaan.­

Venäläisessä taitoluistelussa tuulee taas. Vajaat kolme viikkoa sen jälkeen, kun venäläisluistelijat saavuttivat yhteensä kuusi mitalia Tukholmassa pidetyissä taitoluistelun MM-kisoissa, laji on itänaapurissa otsikoissa tuoreimman kohun vuoksi.

Kohun juuret ovat jo joulukuussa 2020, jolloin 1990-luvun jäätanssitähtiin lukeutunut Oksana Grishtshuk avasi 20 vuoden jälkeen sanaisen arkkunsa maineikkaan luisteluvalmentajan Tatiana Tarasovan toiminnasta.

Yhdessä parinsa Jevgeni Platovin kanssa muun muassa jäätanssin olympiakullat 1994 ja 1998 saavuttanut Grishtshuk, nyt 50, syytti Tarasovaa vuoden 1998 olympiakultamitalista saamansa rahapalkinnon kavaltamisesta. Grishtshuk ja Platov valmistautuivat kyseisiin Naganon olympialaisiin Tarasovan valmennuksessa.

Oksana Grishtshuk saavutti Naganossa 1998 parinsa Jevgeni Platovin kanssa jäätanssin olympiakultaa.­

Tarasova, nyt 74, on yksi venäläisen taitoluistelun suuruuksista. Legendaarisen valmentajan isä on vieläkin suurempi valmennuslegenda: venäläisen jääkiekon isänä pidetty, Neuvostoliiton yhdeksään MM-kultaan ja kolmeen olympiakultaan valmentanut Anatoli Tarasov (1918–1995).

Venäläisen Championat-urheilusivuston mukaan Tarasova oli kritisoinut entisen suojattinsa Grishtshukin luonnetta ja käytöstä elämäkerrassaan.

Hiljaiseloa Yhdysvalloissa pitäneen Grishtshukin vastaus kritiikkiin viipyi, mutta joulukuussa hän avautui syytöksistään raha-asioiden tiimoilta. Championatin mukaan Grishtshuk väittää, että Tarasova oli pakottanut hänet liittymään ammattiliittoon. Tämän jälkeen Tarasova olisi liiton puheenjohtajan kanssa juoninut urheilijalle kuuluneen kultamitalibonuksen itselleen, Grishtshuk väittää.

Championatin mukaan Tarasova ei ole kommentoinut Grishtshukin syytöksiä.

Tatiana Tarasova on yksi venäläisen taitoluistelun vaikutusvaltaisista johtohahmoista. Kuva helmikuulta 2021.­

Nyt Grishtshukin kommentit ovat nousseet Venäjällä uudestaan esille – ja myös toinen maineikas venäläisvalmentaja on joutunut entisen huippuluistelijan syytösten kohteeksi.

Vuoden 1993 naisten yksinluistelun maailmanmestari ja vuoden 1994 olympiavoittaja, ukrainalainen Oksana Bajul, nyt 43, on Instagram-tilillään ottanut tiukasti tähtäimeensä tämän hetken venäläisen valmentajasuuruuden Eteri Tutberidzen.

Tutberidze tunnetaan valmentajana lukuisten nykytähtien taustalla. Hän on muun muassa vuoden 2021 maailmanmestarin Anna Shtsherbakovan, hallitsevan olympiavoittajan Alina Zagitovan sekä kaksinkertaisen maailmanmestarin Jevgenija Medvedevan valmentaja.

Eteri Tutberidze on valmentanut monet tämän hetken venäläisistä supertähdistä maailman huipulle.­

6. huhtikuuta tämä maineikas Team Tutberidze esiintyi näytöksessä, jonka nimi oli Mestarit jäällä. Tämä sai Bajulin tulistumaan, sillä hänen mielestään ”näillä lapsilla ei ole mitään ideaa siitä, mikä on aito Champions on Ice”. Champions on Ice nimen otti vuonna 1998 käyttöön Tom Collinsin luoma yhdysvaltalainen jääshow.

Tämä nykytähtien Mestarit jäällä -show ei miellyttänyt Oksana Bajulia.

Bajul oli aiemminkin syyttänyt Tutberidzea plagioinnista. Hän oli Instagramissa julkaissut kuvaparin omasta, vuonna 1995 käyttämästään luistelupuvusta ja Alina Zagitovan hyvin paljon tuota pukua muistuttavasta esiintymisasusta.

– Jonkinlaista plagiointia tapahtui taas, Bajul kirjoitti Instagramissa.

Näet Bajulin punaisen luistelupuvun painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta. Ensimmäisessä kuvassa oikealla on Alina Zagitova.

Tatiana Tarasova, joka on yhä tiukasti mukana venäläisessä huippuluistelussa maajoukkueen neuvonantajana, ei Championatin mukaan ottanut Bajulin avautumisia hyvällä. Tämä sai puolestaan Bajulin kääntämään kritiikkinsä Tarasovan suuntaan.

Hänen mukaansa Tarasovan tiimin hajottua maineikas valmentaja ”työskenteli kaikkien kanssa, jotka vain maksoivat”.

– Hän rakastaa rahaa, ei Venäjää, Bajul kirjoitti Championatin mukaan.

Oksana Bajulista tuli Lillehammerissa 1994 ensimmäinen Ukrainaa edustanut taitoluistelun olympiavoittaja. Kuva vuodelta 2004.­

Tämä avautuminen herätti joulukuussa omista negatiivisista kokemuksistaan kertoneen jäätanssimestari Oksana Grishtshukin huomion.

– Kuinka Tarasova ryösti minut olympialaisten jälkeen, etkö kuullut siitä? Grishtshuk kirjoitti Championatin mukaan Bajulille ja kiitteli sitten kaimaansa ”totuuden kertomisesta”.

– Hienosti tehty, Oksanka! Vihdoin joku muukin kertoi totuuden Tarasovasta. Ja sitten kaikki tietävät, miten kamala ihminen hän on. Kyllä Oksanka, monia meistä huijattiin ja monet ryöstettiin. He olivat ryhmä käärmeitä, Tarasova ja muut. Me annoimme kaikki voimamme harjoituksissa ja kilpailuissa ja he suunnittelivat, kuinka viedä meiltä kaiken, Grishtshuk kirjoitti.

Championatin mukaan Grishtshukin ja Bajulin syytöksiä Tarasovaa kohtaan ei ole vahvistettu. Tarasova ei ole ottanut kahden entisen mestarin syytöksiin kantaa.