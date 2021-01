Anuliisa Uotila aloitti tv-lähetyksissä 1977 – ura päättyi kaikessa hiljaisuudessa: ”Tässä on elämän loppukaari menossa”

Anuliisa Uotila selosti asiantuntevasti taitoluistelua, jolle hän antoi kasvot – ja äänen – Suomen tv:ssä.

Anuliisa Uotila on pitkän linjan urheiluihminen.­

Harva selostaja on kerännyt yhtä paljon kiitosta kuin taitoluistelulähetyksistä tuttu Anuliisa Uotila. Hän on antanut kasvot esteettiselle lajille vuosikymmenten ajan. Pitkä ura päättyi viime kauteen. Uotilan ääntä ei enää kuulla eikä häntä nähdä tv-ruudussa analysoimassa suorituksia.

– Korona oli yksi syy päätökselleni lopettaa, Uotila kertoo.

Taitoluistelun kilpailutoiminta on ollut käytännössä poikki maaliskuusta lähtien.

– Viimeisestä selostuksestani alkaa olla suunnilleen vuosi, Uotila sanoo.

Hän täytti maaliskuussa 70 vuotta, joten aika pitkään helsinkiläinen ehti tv-töitä tehdä.

– Se oli pitkä putki, mutta nyt se on kuljettu.

Et siis ole ylipuhuttavissa?

– Luulen, että en ole, Uotila naurahtaa.

Hän on hyväkuntoinen ja energinen, joten hommat varmasti sujuisivat, mutta koronan keskellä töitä ei ole tarjolla nuoremmillekaan.

Uotila oli 1960–70-lukujen vaihteessa maamme parhaita yksinluistelijoita. Hän kouluttautui liikunnanopettajaksi, mutta ei päätynyt koulumaailmaan vaan valmennustehtäviin. Uotila valmensi alkuvuosinaan muun muassa Pekka Leskistä, Tarja Näsiä ja Susan Bromania.

Selväsanainen pedagogi houkuteltiin tv-lähetysten asiantuntijaksi.

– Taitoluistelun EM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1977, ja silloin selostaja Seppo Kannas pyysi minua kommentaattoriksi, Uotila kertoo.

Ohje kuului: ”Selosta kuvaa.”

Nuori nainen osasi avata lajin saloja katsojille, ja hänestä tuli vakituinen avustaja luistelulähetyksiin.

– Naiset pääsivät tuolloin harvoin ääneen urheilulähetyksissä, Uotila muistuttaa.

Ylellä Uotilan työpari vaihtui ensin Kannaksesta Tapio Suomiseen ja 2010-luvulla Jere Nurmiseen, mutta Uotila säilytti paikkansa asiantuntijana.

Tosin hän oli tehtävässään niin taidokas, että hänen kontolleen sälytettiin myös selostusvastuu vuoden 2002 Salt Lake Cityn olympiakisoissa yksin. Paikan päällä hän oli myös Torinossa 2006 ja Vancouverissa 2010.

– Sotshin ja Pyeongchangin kisat selostin Pasilasta, johon oli rakennettu hyvät puitteet.

Selostajan ja kommentaattorin roolit ovat erilaiset, mutta Uotila klaarasi molemmat.

– Molemmissa on puolensa. Selostajalla on vastuu koko tapahtuman raportoinnista, kun kommentaattorina voi keskittyä itse kilpailusuoritukseen.

Tyyliä 1960-luvun lopulta.­

Ylen menetettyä lajin GP-sarjan oikeudet Visasatille (nykyinen V Sport) Uotila vaihtoi työnantajaa ja pääsi kokemaan myös kaupallisen kanavan toimintakulttuuria.

Uotila toimi kymmenen vuotta Suomen maajoukkuevalmentajana, joten hän tunsi luistelumaailman ja erityisesti sinivalkoiset tähdet. Niitä riitti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun Kiira Korpi, Susanna Pöykiö ja Laura Lepistö nousivat Euroopan kärkikaartiin.

Oliko silloin vaikea pysyä puolueettomana selostuskopissa vai pyrkivätkö tunteet pintaan?

– Olihan siinä vaikea olla puolueeton, enkä pystynyt pysymään tunteettomana. Fanitukseen en silti ryhtynyt, Uotila vakuuttaa.

Hänen mukaansa suomalaisten hienoja suorituksia oli mukava arvioida.

– Mutta mukana piti olla näkemystä.

Kun Uotilalta kysyy kaikkein hohdokkainta elämystä tv-uralta, vastaus kääntyy kotikisoihin eli Helsingin EM-kilpailuihin vuonna 2009.

– Laura Lepistön Euroopan mestaruus täydessä hallissa oli huikea elämys, Uotila hehkuttaa.

Jäätanssipari Susanna Rahkamo–Petri Kokko tuotti laji-ihmiselle suurta iloa 1990-luvulla.

– Oli hieno nähdä, miten pieni maa pystyy ponnistamaan maailman huipulle kovalla työllä.

Uotila toimi pitkään myös Suomen ammattivalmentajien liiton puheenjohtajana, mutta hän on luopunut luottamustehtävistä.

– Tässä on elämän loppukaari menossa, kuuluu perustelu.

Uotila uskoo suomalaisen valmennusjärjestelmän tuottavan kelpo urheilijoita jatkossakin.

– Emmi Peltonen ja jäätanssipari Juulia Turkkila–Matthias Versluis nousevat huipulle, Uotila uskoo.

Yksi asia häntä harmittaa.

– Lajin kalleutta vähän suren. Kaikilla ei ole mahdollisuutta harrastaa tätä lajia.

Uotilan omat lajit ovat nykyään golf ja tennis. Hänellä on kolme lasta ja seitsemän lastenlasta.

– Ikähaitari on 3–15 vuotta ja he harrastavat paljon, joten pääsen seuraamaan eri lajeja.

Entä kuka perii Uotilan aseman lajin suosittuna äänitorvena?

– Aina löytyy uusi ihminen ja uusi ääni. Ei tämä ole yhden ihmisen show, Uotila muistuttaa.

Kokenut tv-työläinen ei halua esiintyä täydellisenä taitajana.

– Jos mokia haluaa etsiä, niitä kyllä löytyy Ylen arkistosta.

Salt Lake Cityn olympiakisoissa 2002 Uotila joutui ensimmäisen kerran selostamaan taitoluistelukilpailut.

– Olihan se kauhea paikka, kun joutui kylmiltään yksin selostamaan, Uotila sanoo.

Hänellä oli vahva rutiini asiantuntijatehtävistä, joten hyppy selostajan paikalle ei tuottanut ongelmia.

Vaikeuksia syntyi sen sijaan kisoissa puhjenneen tuomariskandaalin takia.

– Selostajana siinä joutui aika pyöritykseen. Onneksi oli kollegoja paikalla, ja saimme tilanteen perattua.

Anuliisa Uotila aktiiviurallaan 1970-luvulla.­

Kyse ei ollut mistään pikkujutusta, sillä pariluistelun epämääräinen tuomaritoiminta johti maailmanpoliittiseen sanailuun Venäjän ja länsimaiden välillä sekä myöhemmin myös rikostutkintaan.

– Olisi ollut hankalampi toimia, jollen olisi opiskellut valmentamista niin Yhdysvalloissa kuin Venäjälläkin.

Suomalainen osasi varautua siihen, että tuomaritoimintaan yritetään vaikuttaa ulkopäin.

– Tunsin ns. pelin, jonka sanottiin vallitsevan tuomarityöskentelyssä.

Salt Lake Cityn skandaalin jälkeen arviointiperusteet uudistettiin.

– Sen jälkeen ei ollut enää mahdollisuuksia samanlaiseen tuomaripeliin.

Toisaalta kyse on edelleen arvostelulajista.

– Kun on tuomarit, arvioinnilla on aina merkitystä. Lopputulos on kompromissi subjektiivisista näkemyksistä, Uotila muotoilee.