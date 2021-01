Viveca Lindfors, 21, löysi Lappeenrannasta rakkauden ja työpaikan – opiskelee samalla Turun yliopistossa

Helsinkiläinen ex-taitoluistelija Viveca Lindfors valmentaa nyt Lappeenrannassa, jonne hänet toi sekä työ että rakkaus.

Viveca Lindfors on seurustellut liigapelaaja Santeri Virtasen kanssa viime kesästä lähtien.­

Eteläkarjalaiseen puheenparteen kuuluvat mie ja sie eivät vielä ole tarttuneet Helsingissä syntyneen ja kasvaneen Viveca Lindforsin, 21, puheeseen.

Mutta SM-liigassa pelaavan jääkiekkojoukkue SaiPankin kotiareenana tunnettu Kisapuiston jääurheilukeskus Lappeenrannassa on jo tullut hänelle hyvin tutuksi – monestakin syystä.

Ensinnäkin Kisapuisto on Lindforsin työpaikka. Yksi Suomen menestyneimmistä taitoluistelijoista on joulukuusta lähtien työskennellyt siellä Lappeenrannan Taitoluistelijoiden valmentajana.

Toiseksi Kisapuisto on myös hänen poikaystävänsä Santeri Virtasen työpaikka. SaiPan hyökkääjä Virtanen ja Lindfors ovat seurustelleet viime kesästä lähtien. Yksityiselämäänsä varjeleva Lindfors pitää omana tietonaan, kuinka nuorten urheilijoiden rakkaus alkoi.

Lappeenrannan Lindfors tiesi ennestään vain kisamatkoiltaan. Jo koronankin vuoksi sosiaaliset kontaktit ovat toistaiseksi olleet vähäisiä, mutta hänellä on vain hyvää sanottavaa Etelä-Karjalan pääkaupungista Saimaan rannalla.

– Täällä on ihan oikea talvi ja hyvät ulkojäät ja hiihtoladut.

Lappeenrannan Kisapuisto on Viveca Lindforsille ennestään tuttu kisamatkoilta. Nyt hän työskentelee siellä luisteluvalmentajana.­

Lappeenrannan Taitoluistelijoiden päävalmentaja on pietarilaislähtöinen Marina Shirsova, jonka kanssa Lindfors sanoo olevansa samalla aaltopituudella.

– Olen oppinut Marinalta tosi paljon. Lappeenrannan Taitoluistelijoilla on pieni, mutta toimiva tiimi, ja täällä tehdään todella hyvää työtä.

Lindfors nousi ensimmäisen kerran luistimille viisivuotiaana. Aiemmin hän oli äidin yllyttämänä käynyt balettitunneilla Monica-siskonsa kanssa.

– Isä sanoi, että on noloa, jos lapset eivät osaa luistella. Niin meidät laitettiin luistelukouluun. Jossain vaiheessa kävi ilmi, että minulla on lahjoja lajiin, ja siitä se lähti, hän sanoo.

Lopulta luistelusta tuli lähes koko perheen harrastus. Lindforsin perheen viidestä lapsesta vain vanhin, 24-vuotias Axel-veli, ei ole hurahtanut taitoluisteluun. 20-vuotias Monica on kilpaillut jäätanssissa SM-tasolla, ja 13-vuotias Matias-veli on Suomen maajoukkueen yksinluistelijoita. 16-vuotias Fanny-sisko on puolestaan luistellut noviisi- ja juniorimestaruuksia.

Viveca Lindfors sanoo tekevänsä asiat tosissaan, kun kerran niihin ryhtyy. Taitoluistelun hän otti niin tosissaan, että muita säännöllisiä harrastuksia ei mahtunut kalenteriin.

Luistelu-uran komein saavutus oli Valko-Venäjän Minskin EM-kisojen pronssimitali vuodelta 2019. Se oli Suomen ensimmäinen taitoluistelun arvokisamitali seitsemään vuoteen.

Lindfors voitti lisäksi Suomen mestaruuden 2019, ja hänellä on hallussaan Suomen naistaitoluistelijoiden piste-ennätys.

Uran suuri pettymys oli olympiaovien sulkeutuminen sen jälkeen, kun Lindforsin menestys syksyn 2017 karsinnoissa Saksan Oberstdorfissa oli taannut Suomelle paikan Pyeongchangin olympialaisiin helmikuussa 2018.

Taitoluisteluliiton kriteerien perusteella Pyeongchangiin kuitenkin valittiin kaudella parhaat kokonaispisteet saanut luistelija. Niinpä Pyeongchangin-koneeseen nousi Lindforsin sijasta Emmi Peltonen, joka luisteli olympialaisissa 20. sijalle.

Viime heinäkuussa Lindfors ilmoitti lopettavansa taitoluistelu-uransa selän rasitusmurtuman vuoksi.

– Yritimme kuntouttaa selkää monin tavoin, mutta emme saaneet sitä sellaiseen kuntoon, että se olisi kestänyt kovaa treeniä. Voin elää sataprosenttisen normaalia elämää, mutta viiden tunnin päivittäiset treenit ovat selälle liikaa.

Lopettamispäätöstä luonnehdittiin jopa uutispommiksi, mutta Lindfors ei näe siinä mitään ihmeellistä tai poikkeuksellista.

– Suurin osa kilpaluistelijoista lopettaa uransa jo ennen kuin täyttää 20 vuotta, hän huomauttaa.

Viveca Lindfors oli EM-kisojen kolmas 2019.­

Viime syksynä Lindfors pääsi opiskelemaan englantia Turun yliopistoon, ja hän on Turussakin Turun Riennon taitoluisteluvalmentajien tiimissä.

Suurin osa Lindforsin ajasta kuluu kuitenkin Lappeenrannassa, sillä koronapandemian vuoksi opiskelu tapahtuu etänä tenttejä ja joitakin pienryhmätöitä lukuun ottamatta.

Englanti valikoitui hänen pääaineekseen hyvin luontevasti.

– Olen aina tykännyt kielistä. Englannin kieli antaa monipuolisia mahdollisuuksia riippuen siitä mitä sivuaineita lukee.

Työelämässä Lindfors toivoo voivansa hyödyntää kilpaluistelijana saamaansa elämänkokemusta. Tulevaisuudessa hän voisi kuvitella työskentelevänsä esimerkiksi kansainvälisen politiikan tai diplomatian parissa tai kansainvälisessä järjestössä.

Toisaalta kiehtovaa on myös valmentajan työ, jota hän nyt ensimmäistä kertaa voi tehdä tosissaan.

– Aiemmin olen valmentanut vain lähinnä nuorempia sisaruksiani. On hienoa, että saan edelleen olla luistelun parissa, mutta nyt valmentajan roolissa.

Valmentajana Lindfors unelmoi näkevänsä oman kasvatin menestyksen.

– Olisi ihan huikeaa, jos saisi kulkea luistelijan matkassa kohti huippua.

Sivuaineinaan Viveca Lindfors lukee valtio-oppia ja venäjän kieltä.

Venäjä on myös taitoluistelumaailmassa tärkeä kieli, onhan Venäjä taitoluistelun suurvalta. Lindfors ei ole koulussa opiskellut venäjää, mutta taitoluistelun ansiosta hänellä on kieli jo auttavasti hallussa.

Lindfors kävi vuodesta 2017 lähtien Pietarissa treenaamassa tunnetun valmentajan Jevgeni Rugavitsinin opissa viikon tai kaksi kerrallaan muutaman kerran vuodessa.

– Tykkäsin siitä tosi kovasti. Venäläinen valmennustyyli on todella erilainen, mutta sopii minulle. Siellä harjoittelu on kurinalaisempaa ja töitä tehdään tosissaan, sanoo Lindfors.

Menestyksennälkäisiä luistelijoita hän kehottaakin hakeutumaan oppiin luistelun suurvaltoihin, kuten Venäjälle tai USA:han, missä on taitoluistelijoille omat erikoistuneet akatemiat.

Suomellakin olisi hänen mielestään mahdollisuuksia nykyistä parempaan taitoluistelumenestykseen.

– Se vaatisi lisää järjestelmällisyyttä ja tehokkaampia valmennusmetodeja, hän arvioi.