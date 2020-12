Venäläinen taitoluistelija Elena Radionova kertoi teini-iän ulkonäköpaineistaan.

Elena Radionova ilmoitti syyskuussa lopettavansa kilpauransa taitoluistelijana.

Venäläinen taitoluistelutähti ehti saavuttaa urallaan muun muassa MM-pronssia Shanghaissa 2015 sekä kaksi EM-hopeaa, vuonna 2015 Tukholmassa ja 2016 Bratislavassa. Hän on myös myös kaksinkertainen juniorien MM-kultamitalisti.

Nyt Radionova, 21, on kertonut venäläiselle Sport24:lle ulkonäköpaineista, jota hän koki teini-iässä. Hän harkitsi jopa rajuja toimenpiteitä.

– Halusin poistaa kylkiluita. Se oli teinivuosinani, kun unelmoin vartaloni muuttamisesta: kylkiluut, poskipäät, nenä. Halusin huulitäytteet ja rintaimplantit, halusin kaikkea. Halusin muuntaa itseni silikoniseksi Barbie-nukeksi. Tuolloin ajattelin, että se oli kaunista, Radionova kertoi.

Nuori nainen muistelee kuitenkin tulleensa lopulta siihen tulokseen, että idea ulkonäön dramaattisesta muuttamisesta on absurdi.

Radionovalta kysyttiin, kuinka vakavissaan hän harkitsi kylkiluiden poistoa.

– En varannut leikkausaikaa tai mitään sellaista. Mutta halusin. Halusin tehdä sen jonkun aikaa, hän vastasi.

Radionova on aktiivinen Instagramin käyttäjä. Alla olevan kuvan hän julkaisi viikko sitten.

Nyt ex-taitoluistelija ylistää luonnollista kauneutta. Hänen mielestään silikoniin on kyllästytty ja plastiikkakirurgia on mennyt pois muodista. Kauneuskäsitys on muuttunut luonnollisemmaksi, hän uskoo.

– Kaikki ovat kyllästyneet silikonitakapuoliin ja -rintoihin. Mutta jos joku ei ole tyytyväinen ulkonäköönsä, he voivat tietysti muuttaa mitä tahansa, ex-luistelija sanoo.

Uransa jälkeen Radionova on muun muassa suunnitellut oman treenivaatemalliston virolaiselle JIV Sport -merkille. Hän on myös aktiivinen Instagramissa, jossa hänellä on yli 145 000 seuraajaa.