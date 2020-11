16-vuotiaan ihmetemppu hämmästytti maailmaa – Emmi Peltonen venäläisteineistä: ”Mun silmään jotain ihan uskomatonta”

Venäjän teinitähdet loistavat taitoluistelumaailman kärjessä. Suomalaistähti Emmi Peltonen, 20, ei ota paineita venäläisten ”akrobatiashow’sta”.

Maailmalla – etenkin Venäjällä – naisten taitoluistelun tasoa hilataan jatkuvasti korkeammalle. Itänaapurista tuntuu tulevan melkein kuin liukuhihnalta supertähtiä, jotka jo hyvin nuorina, noin 15-vuotiaina, nousevat lajin absoluuttiseen kärkeen – ja samalla nostavat kärjen tasoa entisestään.

Viimeisimpänä ihmetystä on herättänyt 16-vuotias Aleksandra Trusova. Hän on ensimmäinen naisluistelija, joka on tehnyt kansainvälisissä kilpailuissa onnistuneesti niin neloistulpin, neloislutzin kuin neloisflipinkin. Harjoituksissa hän on myös tehnyt huippuvaikeaa neloisrittiä.

Neloisritistä kuvattu video hämmästytti taitoluistelumaailmaa lokakuussa.

Suomen Emmi Peltonen on seurannut ihmetellen venäläistähtien menoa.

– Se on mun silmään jotain ihan uskomatonta.

– Siellä joku kahdeksanvuotias tekee jo kolmoisakselia. Jos mietin itseäni kahdeksanvuotiaana, niin sitä on todella vaikea uskoa. He tekevät uskomattomia juttuja ja todella nostan heille siitä hattua, Peltonen sanoo.

Paineita hän ei nuorten kollegojen huippusuorituksista kuitenkaan ota.

– Mä ajattelen Venäjää ihan eri planeettana, Peltonen tiivistää.

Emmi Peltonen oli tammikuun EM-kisoissa viides ennätyspisteillään. Kuva vapaaohjelmasta, joka on täksi kaudeksi pysynyt samana. Lyhyohjelmassa nähdään uusi, blues-musiikin säestämä koreografia.­

Viime EM-kisoissa, tammikuussa Itävallan Grazissa, Peltonen otti uransa parhaan arvokisatuloksen sijoittumalla ennätyspisteillään (181,79) viidenneksi. Koko mitalikolmikko tuli Venäjältä: mainittu Trusova oli kolmas, toinen teinitähti, maaliskuussa 16 vuotta täyttänyt Anna Shcherbakova toinen ja 17-vuotias Alena Kostornaia ensimmäinen.

– Olen nähnyt esimerkiksi Carolina Kostnerin, sen kauneuden luistelussa, vaivattoman hyppimisen ja liu’un. Nyt kisaan itse kunnon akrobatiashow’ssa, Peltonen naurahtaa venäläistähtien neloishyppytykitykseen viitaten.

Mitä neloishyppyjen tekeminen sitten vaatii? Kylmää päätä ja harjoituskertoja ihan varmasti, mutta teknisesti ennen kaikkea yhtä asiaa:

– Nopeutta. Ihan sairaasti nopeusvoimaa, Peltonen vastaa.

– Mulla on onneksi isot hypyt. Siellä on paljon tilaa vetää se kiinni, hän jatkaa.

Toistaiseksi Peltosen ohjelmista neloishyppyjä ei vielä löydy, mutta hän haaveilee jo niiden harjoittelemisesta. Tämän kauden tavoitteisiin ne eivät kuitenkaan kuulu.

Hänen ohjelmiinsa on joka tapauksessa tullut lisää vaikeutta, esimerkiksi vaikeampi kolmois-kolmoisyhdistelmä ja vaikeampia soolohyppyjä.

– On menty taas yksi askel eteenpäin, mikä on tosi hyvä. Nyt vain toivotaan, että päästään tekemään ohjelmia kisajäille.

Emmi Peltonen IS:n kuvauksissa marraskuussa.­

Muun urheilun tavoin taitoluistelu on ottanut osumaa koronapandemiasta, ja kilpailuja on jouduttu perumaan. Jos loppukausi etenee suunnitelmien mukaan, Peltosen isot kiintopisteet ovat joulukuun SM-kisat, tammikuun EM-kisat Zagrebissa ja maaliskuun MM-kisat Tukholmassa.

– On treenattu koko ajan, mutta samalla on ollut koko ajan tosi epätietoinen olo. Toivoisi, että pääsisi siihen normaaliin kisakauteen. Toisaalta on myös ollut hyvä hetki kokeilla kaikkea uutta.