Emmi Peltonen kertoo kurinalaisesta elämästään ja poikaystävästään: ”Arki on tosi helppoa, kun toinenkin treenaa”

Taitoluistelija Emmi Peltonen avasi huippu-urheilijan arkeaan – ja kertoi, miksei koskaan aio puhua itsestään vain taitoluistelijana.

Emmi ennen kaikkea. Emmi Peltoselle on tärkeää, ettei hän näe itseään vain taitoluistelijana. Vaikka laji on tärkeä osa hänen identiteettiään, se ei määritä häntä kokonaan.­

Taitoluistelija Emmi Peltosen herätyskello soi tavallisesti kello kuudelta joka aamu. Aamuihmisenä Peltonen tykkää siitä, että päivä lähtee käyntiin aikaisin.

Koiran kanssa ulos, aamukahvit – ja sitten treeneihin. Jäällä Peltonen, 20, on ensimmäisen kerran aamukahdeksalta. Sama kaava toistuu pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta kuutena päivänä viikossa, lähes vuoden ympäri.

Kilpailut ovat huippu-urheilijan juhlapäiviä, aikataulutettu ja kurinalainen harjoittelu arkea.

– Ensimmäinen jää on aina kahdeksalta, sitten seuraava yleensä kello 11 ja kolmas kello 14. Vähän se vaihtelee. Yhtenä päivänä on vain kaksi jäätä, Peltonen kertoo.

45 minuutista tuntiin kestävien jäätreenien välillä Peltonen syö ja rentoutuu – siis valmistautuu seuraavaan treeniin. Päivän päätteeksi ohjelmassa on vielä oheistreeni, joka vaihtelee päivittäin. Peltonen saattaa esimerkiksi tehdä noin tunnin juoksu- tai pyöräilylenkin. Joskus vuorossa on kuntopiiri, jossa hän tekee vaihdellen kahdeksaa erilaista liikettä, tavallisesti 3–4 kierrosta.

– Välillä oheisena on intervallityyppistä harjoittelua. Se on juoksemista, jossa yritetään saada sama fiilis kuin tekisi ohjelmaa jäällä. Kolmen, neljän minuutin mittaisia juoksujuttuja, Peltonen kertoo.

Oheisharjoittelun tavoitteena on harjoittaa taitoluistelun vaatimia ominaisuuksia kuten nopeutta, räjähtävyyttä ja kestävyyttä.

– Ja joka päivä on myös perus vatsa- ja selkälihakset. Ei mitään hullua rääkkiä, vaan ylläpitoa ja aktivointia, Peltonen lisää.

– Tykkään vaihdella liikkeitä. Valitsen viisi liikettä vatsoille, selälle ja kyljille ja teen niitä 20 kertaa per liike, hän kertoo.

Koronapandemian alkuvaiheilla huhtikuussa Peltonen treenasi ulkokentällä, koska jäähallit oli suljettu. Nyt hän on päässyt harjoittelemaan ongelmitta jäällä.­

Treenipäivät ovat yleensä ohi noin iltakuudelta, välillä seitsemältä. Kyseessä on siis tunneissa mitattuna kunnon työpäivä, josta aktiivista harjoittelua on noin neljästä viiteen tuntia. Illalla kotiin, sitten lepoa, ruokaa, ehkä vähän telkkarin katselua ja nukkumaan. Aamulla sama homma uudestaan.

Vaikka treeniarki on säännöllistä, se toisaalta myös joustaa. Kisakalenterista riippuen välillä treenataan kovempaa, välillä himmaillaan ja herkistellään.

– Viikoittaista tuntimäärää on vaikea sanoa, koska se riippuu paljon ajankohdasta; missä kunnossa pitää olla minkäkin viikon päästä.

Huippu-urheilija on huippu-urheilija 24/7 vuoden ympäri. Peltosenkaan työ ei rajaudu pelkästään harjoituksiin ja kilpailuihin.

– Kaikki tekemäsi päätökset pitää miettiä aina luistelu edellä. Puhutaan uhrauksista, mutta olen ihmisenä sellainen, että tykkään elää kurinalaista elämää. Tykkään rutiineistani eikä mulle ole tärkeää tehdä koko ajan kauheasti ja nähdä kaikkia.

Kaikkein tärkeintä on tämä:

– Mieluummin mä olen jäällä. Mä vaan tykkään luistella.

Samaan hengenvetoon Peltonen lisää, että kuuluu hänen elämäänsä tietysti muutakin kuin luistelu. Hän näkee ystäviään ja käy silloin tällöin erilaisissa tapahtumissakin. Nämä vain tapahtuvat luistelun ehdoilla.

– Enhän mä ole mikään robotti, vaan ihan ihminen. On tärkeää, ettei elämä ole pelkkää luistelua. Mulla on onneksi hyviä kavereita, jotka ymmärtävät etten voi aina nähdä. He tietävät, ettei se ole henkilökohtaista.

Emmi Peltonen kertoo käyvänsä silloin tällöin erilaisissa kauneustapahtumissa.­

Myös poikaystävä ymmärtää huippu-urheilun vaatimukset, onhan hän huippu-urheilija itsekin. Peltonen seurustelee jalkapalloilija Eero Markkasen kanssa.

– Arki on tosi helppoa, kun toinenkin treenaa. Molemmat ymmärtävät toisiaan, Peltonen sanoo.

Vaikka taitoluistelijan ja jalkapalloilijan treeniohjelmat eroavat toisistaan aika lailla, yhteistäkin löytyy.

– Joskus käydään esimerkiksi yhdessä lenkillä.

Peltonen täyttää sunnuntaina 21 vuotta. Hän aloitti taitoluistelun jo kaksivuotiaana, joten hän on käytännössä kasvanut lajin parissa. 19 vuoden aikana taitoluistelusta on tullut Peltoselle kuin ”hampaiden pesu”; niin normaali osa päivärytmiä, ettei sitä edes enää mieti, kunhan tekee.

– Se on se mun päivän juttu. Treenimäärät ja muut voivat kuulostaa muiden korviin kauhealta, mutta itse olen tottunut siihen. Se on mulle normaalia.

Treenimääristä, huippu-urheilun täyttämästä arjesta, uhrauksista, 19 jäällä vietetystä vuodesta, tavoitteista ja kaikesta muusta huolimatta Peltoselle on tärkeää, että se ”luistelija-Emmi” on vain yksi pala hänen identiteettiään, ei koko identiteetti.

– Olen käynyt tätä asiaa tosi paljon läpi ja tykkään ajatella niin, että olen ennen kaikkea Emmi. Emmi, joka luistelee, Emmi, joka on tytär, Emmi, joka on tyttöystävä... en ole pelkästään luistelija. Se voi olla mun työ, mutta se ei ole sama asia kuin minä.

Emmi Peltonen IS:n kuvauksissa marraskuussa.­

Peltonen on tehnyt vuosia töitä urheilupsykologin kanssa, ja keskustelut ovat auttaneet laittamaan urheilu-uraa oikeisiin raameihin.

– En aio ikinä puhua itsestäni vain taitoluistelijana. Se on totta kai välillä vaikeaa, mähän olen taitoluistelija-Emmi ja sitä mä olen tehnyt aina ja teen koko ajan. Se on mun prioriteetti ja joskus on vaikeaa nähdä, että mikä se muu identiteetti on.

– Pitää vain muistaa, että minussa on kaikkea muutakin kuin taitoluistelu.

Toinen tärkeä oppi ja oivallus on se, että Peltonen luistelee vain itselleen. Se on auttanut sulkemaan korvat arvostelijoilta ja negatiivisilta palautteilta.

– Menen omaa tietäni. Tie voi mennä mutkien kautta, mutta luotan siihen. En välitä ulkopuolisista paineista, sillä tämä on vain mun juttuni eikä se kuulu kenellekään muulle. Olen tässä, koska tykkään luistella.

Viime tammikuussa Peltonen otti uransa parhaan arvokisasijoituksen, kun hän luisteli Grazin EM-jäällä viidenneksi. Kuva lyhytohjelmasta.­