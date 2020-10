Muistatko taitoluistelija Kristiina Wegeliuksen? 60 vuotta täyttävä ”Tintti” löysi maailmalta kodin – kertoo, mitä kaipaa Suomesta

Kristiina Wegelius lähti teininä maailmalle, nousi taitoluistelun huipulle ja päätyi jääshow’n tähdeksi. Mitä 60 vuotta täyttävälle ”Tintille” kuuluu nyt?

–Olen aina sanonut, että mulla on ollut kolme elämää: lapsuus ja luistelun amatöörielämä, Disneyn 10-vuotiskausi ja sitten tämä elämä, mikä mulla nyt on, Kristiina Wegelius summaa.­

Jääprinsessoja leivotaan.

Jotenkin noin kuului Helsingin Sanomissa vuonna 1966 julkaistu ilmoitus vasta-avatun Helsingin jäähallin luistelukoulusta.

Tai niin Kristiina Wegelius ainakin muistelee.

Hän oli tykästynyt luisteluun ulkojäällä, ja vanhemmat veivät hänet ilmoituksen innoittamana jäähallille.

– Siinä kaikki, Wegelius naurahtaa nyt, 54 vuotta myöhemmin.

Wegeliuksesta todellakin leivottiin jääprinsessa. Ja oikein kansainvälisen tason sellainen. Helsingin jäähallista alkoi matka, joka vei Wegeliuksen ensin taitoluistelun maailman huipulle, arvokisoihin ja Lake Placidin olympialaisiin, sitten jääshow-tähteyteen ja lopulta Kanadaan.

Kristiina Wegelius sijoittui Lake Placidin olympialaisissa sijalle 10. Ne olivat hänen uransa ainoat viiden renkaan kisat. –Vielä tuolloin oli yleistä, että tehtiin yhdet olympialaiset ja sitten lopetettiin.­

Kanadasta, tarkemmin sanottuna Quebec Citystä Wegelius vastaa nytkin puhelimeen. Moni muistaa 1970- ja 1980-lukujen taitteessa suomalaisen taitoluistelun ykköstähtenä loistaneen Wegeliuksen lempinimellä ”Tintti”. Sitä hän käyttää yhä itsekin.

Wegelius täyttää maanantaina 60 vuotta, mutta juhlat – kuten niin moni muukin asia tänä vuonna – joutuivat koronan kurittamiksi. Toinen aalto jyllää Quebecissä.

– Täällä on nyt tosi tiukkaa. Ei saa kyläillä ja ravintolat ja baarit ovat kiinni. Koulut ovat vielä auki ja urheilla saa jonkun verran, mutta katsotaan miten tämä kehittyy, Wegelius kertoo.

– Meillä oli syyskuussa miehen kanssa 25-vuotishääpäivä ja nyt täytetään molemmat peräjälkeen 60. Piti olla juhlavuosi. Syyskuussa oli tarkoitus olla Kreikassa ja muitakin suunnitelmia oli, mutta nyt kökötetäänkin kotona. Onneksi ollaan turvassa, se on tietysti tärkeintä.

Wegelius siirtyy uudelle kymmenluvulle ilman turhia ikäkriisejä. Kuuteen vuosikymmeneen on mahtunut paljon.

Kristiina Wegelius viettää yhä paljon aikaa jäällä. Hän työskentelee taitoluisteluvalmentajana ja -koreografina. Tuoreessa kuvassa 60 vuotta täyttävä ”Tintti”.­

Helsingissä syntynyt ja kasvanut Wegelius päätyi maailmalle jo teini-ikäisenä. Hän muutti vuonna 1977 Coloradoon taitoluistelun ja valmentaja Carlo Fassin perässä.

– Vanhemmat kysyivät, haluanko lähteä ja muistaakseni vastasin heti, että haluan. Sitä taisi vasta siellä toisella puolella maailmaa tajuta, että mitä se oikeasti oli,Wegelius naurahtaa.

Wegeliuksen oma tytär, nyt 23-vuotias Khayla on balettitanssija ja työskentelee Hollannin kansallisbaletissa Amsterdamissa. Hän muutti äitinsä tavoin kotoa jo nuorena, mutta ajat ovat erilaiset. 1970-luvun Coloradosta ei lähetelty WhatsApp-viestejä.

– Sitä pystyi ehkä kerran kahdessa viikossa soittamaan kotiin. Nekin olivat joitain viiden minuutin puheluita, joten ei siinä kauheasti kannattanut itkeä jos itketti.

10-vuotias ”Tintti” vuodelta 1970 peräisin olevassa arkistokuvassa.­

Wegelius menestyi arvokisoissa hyvin, mutta mitali jäi silti saavuttamatta. Kolmesti hän oli EM-kisoissa neljäs ja kahdesti MM-kisoissa kuudes. Lake Placidin olympialaisissa 1980 sijoitus oli kymmenes.

– Olympialaiset oli tietysti ihan valtava kokemus. Ne on mun päässä sellainen valtava, sekainen muisto.

Olympialaisten lisäksi luistelu-uran huippuhetkiä olivat Helsingin EM-kisat 1977 ja Helsingin MM-kisat 1983. Arvokisaura alkoi ja loppui kotiyleisön edessä. Wegelius lopetti kilpauransa 22-vuotiaana.

Uralta on paljon hienoja muistoja, mutta ainakin yksi vähän ikävämpikin. Kolmoishypyistä tuli nimittäin riippakivi; Wegelius kyllä hallitsi kolmoissalchowin ja kolmoistulpin, mutta kisoissa ne eivät onnistuneet. Valmentajan päätöksellä ne jätettiin pois, kun ohjelmiin haluttiin varmuutta. Se ei estänyt toimittajia kyselemästä niiden perään – aina uudestaan ja uudestaan.

– Siitä on jäänyt kurja olo. Ainakin mulle itselle jäi sellainen kuva, että ainoa mistä pystytään puhumaan on se, että ei osaa sitä eikä tätä. Olin kuitenkin maailman kärjessä ja aika hyvä luistelija!

Kolmoishyppykeskustelua ei päässyt karkuun.

– Kävin kerran kaupassa ostamassa maitoa ja siellä kassa kysyi, että mites ne kolmoishypyt, Wegelius parahtaa.

Kilpauran jälkeen Wegelius työskenteli kymmenen vuotta Disney on Ice -jääshow’ssa. Maailmalla vietettyjen vuosien jälkeen koti löytyi 25 vuotta sitten Quebecistä yhdessä kanadalaisen aviomiehen John Fitzpatrickin kanssa.

– Olen aina sanonut, että mulla on ollut kolme elämää: lapsuus ja luistelun amatöörielämä, Disneyn 10-vuotiskausi ja sitten tämä elämä, mikä mulla nyt on.

Kristiina Wegelius Disney World on Ice -jääshow’n tähtenä vuonna 1991.­

Siinä kolmannessa elämässä Wegelius asuu Quebec Cityssä järven rannalla ja työskentelee taitoluisteluvalmentajana ja -koreografina. Ranskan kielikin on opeteltuna, Quebecissä kun ollaan.

– Mulle oli aina selvää, että lähden valmennusalalle. Rakastan taitoluistelua, se on intohimoni. Olen onnekas, että saan työskennellä sen parissa.

Intohimon edelle kiilaa kuitenkin yksi tärkeä asia.

– Siitä lähtien kun jäin Disneystä pois, perhe on kyllä ollut numero ykkönen. Taitoluistelu on ollut ja on suuri osa elämääni, mutta se jää kakkoseksi. Olen nauttinut perhe-elämästä ja omassa kodissa olemisesta.

Suomalainen sydän

Vaikka Kristiina Wegelius on ollut maailmalla jo pidempää kuin mitä hän asui Suomessa, kotimaa ei ole unohtunut.

– Olen aina suomalainen, vaikka nyt ehkä jo vähän kanadalainenkin!

Suomen kielikin taittuu loistavasti, vaikka muutamaa sanaa pitääkin hakea. Ei ihme, kuuluuhan kielivalikoimaan suomi, englanti ja ranska.

Wegeliuksen mukaan Suomessa ja Kanadassa on paljon yhteistä.

– Kanada on hyvin Suomen tyyppinen maa. Ihmiset ovat luotettavia, rehellisiä ja kunnioittavat toisiaan.

Ikävöitkö mitään Suomesta?

– No ruisleipää todellakin! Ja hyvää suklaata! Suomalaisuus on ja pysyy minussa hyvin tiiviisti.

Khayla-tytärkin on kasvanut suomalaisuuteen ja Suomen kieleen, vaikka äiti ja tytär puhuvatkin nykyään useimmiten keskenään englantia.

– Suomi on meidän salakieli aina kun halutaan. Nyt Amsterdamissa Khaylalla on suomalainen huonekaveri, mikä on loistavaa.

Wegelius kuvattuna 10 vuotta sitten työpaikallaan kanadalaisessa jäähallissa.­

Luistelijoiden potentiaali esille

Valmentajana Wegeliukselle on tärkeintä, että hän pystyy kannustamaan luistelijoita löytämään oman potentiaalinsa.

– Mulle on tavallaan ihan sama, millä tasolla olet. Kaikkein tärkeintä on, että luistelija löytää oman itsensä ja toteuttaa oman potentiaalinsa.

Koska Wegeliuksen oma tausta on huippu-urheilussa, hänen täytyi aluksi löytää sopiva tasapaino valmentamiseen.

– Piti miettiä, että ei voi olla niin ankara kuin ehkä itseään kohtaan on oltu, Wegelius sanoo.

– Toki edelleen vaadin, että treenataan kunnolla ja ahkerasti, hän jatkaa.

Taitoluistelussa, samoin kuin voimistelulajeissa on viime kuukausina puhuttu paljon epäinhimillisestä valmennuskulttuurista. Useat lajien harrastajat ja entiset ja nykyiset huiput ovat kertoneet karuja kokemuksiaan jopa henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

Wegeliuksella ei ole ikäviä muistoja omista valmentajistaan. Valmennus oli tiukkaa, mutta ylilyöntejä ei hänen kohdallaan tapahtunut.

– Valmennuskulttuurista puhutaan nyt paljon, mutta onhan niitä ylilyöntejä varmasti ollut jo meidän aikoihin. Ainakin muistan venäläisvalmentajien kurin ja kovuuden oppilaitaan kohtaan.

Suomessa esimerkiksi ex-luistelija Kiira Korpi on pitänyt yllä puhetta inhimillisemmän ja luistelijalähtöisen valmennuskulttuurin puolesta.

– Hyvä, että näistä puhutaan ja yritetään löytää ratkaisuja. Tämä on hyvin tärkeää keskustelua, kyse on kuitenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

– Valmennus vaikuttaa pitkälle elämään ja omaan arvoon. On hienoa, että Kiira on ottanut tämän asian sydämelleen, Wegelius kiittelee.