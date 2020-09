Ihmemies MacGyverin ja Katarina Wittin suhde karahti aikanaan uutislähetyksen väitteeseen – Donald Trump sai luisteludiivalta tylyt rukkaset aiemmin

Katarina Wittin ensimmäinen seurustelusuhde kariutui, kun Stasi puuttui peliin. Myöhemmin taitoluistelutähdestä kiinnostui silloinen kiinteistömoguli Donald Trump.

Taitoluistelulegenda Katarina Witt, 54, on viime päivät ollut otsikoissa tuoreen dokumentin vuoksi.

Saksalaisen Jobst Kniggen dokumentti Katarina Witt – DDR:n supertähti kertoo muun muassa siitä, kuinka tarkasti ja yksityiskohtaisesti Itä-Saksan pahamaineinen valtiollinen turvallisuuselin Stasi tarkkaili nuorta tähteään.

Witt oli Stasin tarkkailussa 7-vuotiaasta lupaavasta taitoluistelujuniorista lähtien.

Katarina Witt oli aikansa supertähti. Hän voitti vuosina 1983–1988 kaksi olympiakultaa, neljä maailmanmestaruutta ja kuusi Euroopan mestaruutta DDR:n riveissä. Kuva vuoden 1988 MM-kisoista.­

Stasi ei jättänyt yhtään kiveä kääntämättä. Hänestä oli tehty itäblokin kasvot ulkomaailmaan ja imago oli kaikki kaikessa.

Tarkkailu ei ulottunut ainoastaan luistelusuorituksiin, vaan myös Wittin henkilökohtaiseen elämään. Esimerkiksi Wittin ensimmäinen seurustelusuhde joutui Stasin jyrän alle.

Rockbändin rumpali Ingo Politz ei sopinut Itä-Saksan ideaaliin nuoren taitoluistelulahjakkuuden poikaystävästä.

– Hän oli aika paljon vanhempi kuin minä – 25-vuotias ja minä olin 18 – ja viranomaiset uskoivat, että hän vaikuttaisi negatiivisesti keskittymiseeni. Siinä he olivat ehkä oikeassa, Witt on aiemmin muistellut DailyMailiin kirjoittamassaan artikkelissa.

Kun Berliinin muuri murtui ja Saksat yhdistyivät, Witt sai luettavakseen reilun 3000-sivuisen tiedoston, jonka Stasi oli ehtinyt koostaa hänestä. Tiedostosta kävi ilmi, että Stasi oli tarkoituksella määrännyt Politzin suorittamaan asepalvelustaan mahdollisimman kauas Wittistä.

– Se satutti, kun sain myöhemmin tietää, että tämä oli tehty tarkoituksella, Witt on kertonut.

Stasin tiedostosta paljastui myös maininta Wittin ja tämän miespuolisen tuttavan hotellikohtaamisesta.

– Sukupuoliyhdyntä tapahtui kello 20.00–20.07, tiedostossa luki.

Todellisuudessa Witt ja mies olivat vain olleet seitsemän minuutin ajan hiljaa huoneessa. Stasin vakoojat olivat – ilmeisesti kellot kourissaan – päätelleet, että hiljaisuus tarkoitti seksiä.

Katarina Witt sai myöhemmin tietää, kuinka yksityiskohtaisesti Stasi häntä tarkkaili. Kuva vuodelta 2017.­

Muurin romahtaminen mahdollisti sen, että Witt pystyi elämään vapaammin – vaikka kytkökset itäblokkiin vaikuttivatkin hänen julkisuuskuvaansa.

Witt muutti Yhdysvaltoihin, jossa hänestä tuli julkkis. Luistelu-urallaan kaksi olympiakultaa, neljä maailmanmestaruutta ja kuusi Euroopan mestaruutta voittanut Witt poseerasi Playboy-lehdessä ja esiintyi Tom Cruisen tähdittämässä Jerry Maguire -elokuvassa.

Näiltä ajoilta 1990-luvulta on myös peräisin huhut, joiden mukaan Witt seurusteli milloin kenenkin julkisuudesta tutun miehen kanssa. Witt on yhdistetty ainakin tennistähti Boris Beckeriin, alppihiihtäjä Alberto Tombaan ja silloiseen kiinteistömoguliin, nykyiseen Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin.

Witt kommentoi huhuja vuonna 2001 Observerin haastattelussa.

– En koskaan seurustellut heistä yhdenkään kanssa, hän totesi.

Katarina Witt tapasi kiinteistömogulina tunnetun Donald Trumpin luistelunäytöksen jälkeen.­

Wittin kertomuksen mukaan Donald Trump tosin yritti iskeä häntä. Tämä tapahtui New Yorkissa Madison Square Gardenissa, jossa Witt oli esiintynyt luistelunäytöksessä.

– Meillä oli juhlat sen (näytöksen) jälkeen ja hän käveli luokseni ja sanoi ”Katarina, olet ainoa nainen jolle olen antanut yksityisen numeroni ja joka ei ole soittanut takaisin”. Minä vain nauroin ja sanoin, että ”jonkun on aloitettava se trendi”.

Wittin mukaan paikalla ollut toimittaja kirjoitti kaksikon kohtaamisesta jutun.

– Trump vihasi minua sen vuoksi. Hän oli todella vihainen. Sitten hän sanoi minusta asioita lehdessä: ”hän halusi olla yhteydessä minuun, mutta hänellä oli huono iho ja selkä kuin jääkaapilla”. Se oli todella outoa. Luulen, että hänen ylpeytensä koki kolauksen, mutta hänen vastaiskunsa oli väärä, Witt kertoi vuonna 2001.

Heinäkuussa julkaistun, presidentti Trumpin veljentytön Mary Trumpin kirjoittaman kirjan Too much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Damgerous Man mukaan Trump loukkasi naisia, jotka eivät suostuneet seurustelemaan hänen kanssaan. Kirjassa mainitaan esimerkkinä Katarina Witt. Valkoinen talo ja presidentti Trump ovat kiistäneet kirjan tiedot.

Yhden julkisuudesta tutun miehen kanssa Wittillä oli suhde. Hän seurusteli Ihmemies MacGyver -sarjan tähden Richard Dean Andersonin kanssa.

Richard Dean Anderson tähditti vuosina 1985–1992 esitettyä Ihmemies MacGyver -hittisarjaa.­

Observerin artikkeli kertoo, että pariskunta suunnitteli jopa avioitumista, mutta suhde kariutui lopulta vain muutaman kuukauden jälkeen vuonna 1992.

Observerin mukaan Anderson päätti suhteen, kun hän näki uutisen, jossa väitettiin Wittin toimineen Stasin tiedonantajana. Witt on kuitenkin tyrmännyt tämän väitteen ja kertonut, että pariskunta vain yksinkertaisesti ajautui erilleen.

Mediatietojen mukaan Witt on sittemmin seurustellut muun muassa saksalaisen bisnesmiehen Marcus Herrmannin kanssa, mutta hän ei ole avioitunut eikä hänellä ole lapsia. Suhde Herrmannin kanssa päättyi vuonna 2002.

Katarina Witt ja silloinen puoliso Marcus Herrmann kuvattuna vuonna 1998. Pariskunta seurusteli vuodesta 1996 vuoteen 2002.­

Berliinissä asuva 54-vuotias Witt on edelleen tuttu näky saksalaisten televisioissa. Näyttelijänroolien lisäksi hän toimii muun muassa taitoluisteluasiantuntijana ja tv-juontajana.