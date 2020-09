Kiira Korpi tilittää podcastissa Petra-siskostaan: ”Että ehkä meillä oli erilaisia lahjoja sitten”

Kiira Korpi ja hänen siskonsa Petra Wettenranta ovat antaneet harvinaisen yhteishaastattelun.

Entinen taitoluistelutähti Kiira Korpi, 31, ja hänen teini-iässä taitoluistelun lopettanut siskonsa Petra Wettenranta, 34, osallistuivat Sisarusten kesken -podcastiin.

Tuija Pehkosen juontamassa uutuuspodcastissa Petra kertoo, että aloitti vanhempana siskona taitoluistelun pari vuotta Kiiraa aikaisemmin.

Sisarukset sanovat, ettei heidän isällään ollut sormiaan pelissä harrastuksen asettumisessa jäähallille, vaikka tämä onkin maineikas jääkiekkovalmentaja Rauno Korpi.

Pehkonen muistuttaa Kiiran kertoneen joskus aiemmin, että Petra oli siskoksista todellisuudessa lahjakkaampi luistelija.

– Petralla oli se fyysinen lahjakkuus. Esimerkiksi telinevoimistelussa minusta tuntui, että Petra oli kyllä paljon taitavampi kuin minä ja ehkä vähän semmoinen ketterämpi ja liikkuvampi ja notkeampi, Kiira vastaa.

– Mutta se lahjakkuushan on paljon muutakin. Että ehkä meillä oli erilaisia lahjoja sitten, Kiira jatkaa.

Petra komppaa, että usein lahjakkuudella tarkoitetaan vain lajiteknisiä asioita. Hänen mielestään Kiiran lahjoihin kuului kuitenkin mielenlujuus ja tahto.

– Siitä jäi meille sellainen yhteinen juttu. Paljon minulta kyseltiin aikoinaan, että haittaako tai häiritseekö minua Kiiran menestys, kun kaikki keskittyvät vain siihen. Ei ole kyllä ollut koskaan sellaista tunnetta, vaan ilolla ja ylpeydellä olen voinut seurata Kiiran menestystä, Petra sanoo podcastissa liikuttuneena.

Kiira Korpi julkaisi keväällä 2019 harvinaisen yhteiskuvan Instagramissa: vasemmalta Kiira, Rauno-isä ja Petra.

Sisarukset pohtivat podcastissa myös, kuinka raju kokemus Kiiralle oli ryhtyä teini-ikäisenä ammattilaisurheilijaksi.

Pehkonen kysyy Kiiralta, oliko taitoluistelu-urasta maksettu hinta kaiken sen arvoista.

– Se on opettanut ne kaikki hyvät ja huonot opetukset, ja antanut ihan hirveästi. On se kuitenkin ollut matka. Nykyisin niitä kipeitä hetkiä osaa käyttää ehkä enemmän vahvuutena. On hyvä kuitenkin huomata, että taitoluistelumaailma on muuttumassa ja siihen ympäristöön, pedagogiikkaan ja positiiviseen kasvatukseen kiinnitetään huomiota, Kiira kommentoi.

Kiira onkin ottanut vahvasti kantaa Suomessa viime vuosina esillä olleeseen uutisointiin valmentajien epäasiallisessa käytöksestä. Esimerkiksi tammikuussa hän julkaisi harvinaisen kovasanaisen videon.

Vuonna 2015 taitoluistelu-uransa lopettanut Kiira Korpi on naimisissa Arthur Borgesin kanssa. Vappuna 2018 avioitunut pariskunta asustaa nykyisin New Yorkissa.

Taitoluistelijana Kiira voitti kolme EM-mitalia ja viisi Suomen mestaruutta.

Keväällä 2020 hän kertoi valmistuneensa psykologian kandidaatiksi New School -yliopistosta.

Petra käyttää nykyisin sukunimeä Wettenranta, sillä hän meni naimisiin Markku Wettenrannan kanssa vuodenvaihteessa 2017–2018.

Markku Wettenranta tunnetaan etenkin Tasis-taitelijanimeä käyttävänä rap-muusikkona ja Kapasiteettiyksikkö-yhtyeen jäsenenä.

Sisarusten kesken on Suomen Podcastmedian äänikirjapalvelu Storytelille tuottama kahdeksanosainen podcast-sarja, jossa haastatellaan julkisuudesta tuttuja sisaruspareja.