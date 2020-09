Paljastavissa asuissa esiintynyt Katarina Witt oli DDR:n supertähti – joutui Stasin valvontaan jo 7-vuotiaana: ”Se on yhä täysin hullua”

Itäsaksalainen taitoluistelija Katarina Witt tuli tunnetuksi ”kommunismin kauneimpina kasvoina”. Uutuusdokumentti kertoo, kuinka tarkkaan DDR piti silmällä 1980-luvun ykköstähteään.

Katarina Witt, 54, oli 1980-luvulla naisten taitoluistelumaailman supertähti ja ylivoimainen ykkösmenestyjä. Kuvankaunis itäsaksalainen voitti vuosina 1983–1988 kaksi olympiakultaa, neljä maailmanmestaruutta ja kuusi Euroopan mestaruutta DDR:n riveissä.

Saksalaisen Jobst Kniggen uusi dokumentti Katarina Witt – DDR:n supertähti kertoo ”kommunismin kauneimpina kasvoina” erityislaatuiseen asemaan nousseen Wittin tarinasta uusia yksityiskohtia.

Aivan Länsi-Berliinin kyljessä sijaitsevassa Staakenissa syntyneen Wittin valtava lahjakkuus huomattiin jo äärimmäisen varhain, ja valtio alkoi heti koulia nuoresta tytöstä supertähteä. Jo 7-vuotiaana hänelle tarjottiin paikka valtion urheilukoulusta Chemnitzissä, silloisessa Karl-Marx-Stadtissa. Samalla Itä-Saksan pahamaineinen valtiollinen turvallisuuselin Stasi alkoi pitää silmällä Wittiä.

– Olin 7-vuotias ja he aloittivat tutkimalla perusteellisesti koko perheeni: millainen minä olin, missä vanhempani työskentelivät, miten kiinnostuneita he olivat politiikasta, minkälaisia heidän suhteensa muiden kanssa olivat... he kävivät läpi kaiken, se oli ja on yhä täysin hullua, Witt kertoo dokumentissa Expressenin mukaan.

Witt oli DDR:lle monella tapaa täydellinen lähettiläs. Hurjan menestyksensä lisäksi näyttävä nainen herätti huomiota paljastavilla luisteluasuillaan, joiden takia Kansainvälinen luisteluliitto laati jopa uuden asuja koskevan säännön.

Katarina Witt hymyili maailmanmestarina Genevessa vuonna 1986.­

Menestyksen ja isänmaalle hankitun kunnian myötä Witt pääsi nauttimaan Itä-Saksassa tietyistä luontaiseduista. Jo 20-vuotiaana miljonääriksi noussut Witt muutti Berliiniin, sai oman Volkswagenin ja pääsi nauttimaan lomamatkoista sekä illallisista paikallisten ja ulkomaalaisten merkkihenkilöiden kanssa.

Samalla Stasin raudanluja valvonta kuitenkin jatkui. Dokumentissa Witt selailee Stasin arkistoissa säilytettyä yhteensä 3 300 sivua sisältänyttä kokoelmaa taitoluistelijaan liittyvistä tiedoista.

Vaikka Witt keskittyikin intohimoisesti oman urheilu-uransa edistämiseen, ei valtionjohdon luomia paineita voinut jättää huomiotta.

– Koska urheilua käytettiin politiikan välineen, tuntui, että piti voittaa tai kuolla. Tuntui kuin olisi mennyt sotaan, Witt muistelee dokumentissa Bildin mukaan.

Katarina Witt voitti urallaan kaksi olympiakultaa, neljä maailmanmestaruutta ja kuusi Euroopan mestaruutta.­

Länsimaiden puolella Wittin asema poliittisesti yhä hatarammalla pohjalla seisoneen DDR:n kasvoina herätti närää. Festivaalitapahtumassa, jossa paikalla oli myös länsimaisia tähtiä, Wittin haastattelu hukkui vihellyskonserttiin.

– Se oli kamalaa. Brutaalia. Muistan Bildin tekemän haastattelun, jossa he saivat asiat näyttämään siltä, että estin muita itäsaksalaisia kokemasta samoja asioita, joita minä olin kokenut urallani – vaikka oikeasti asia oli päinvastoin. Sanoin jotain sen suuntaista, että ”kaikki ei ole kimaltavaa kultaa lännessäkään”, ja se otettiin irti kontekstista, Witt kertoo Expressenin mukaan.

Vuonna 1988 Witt lopetti kilpailemisen ja siirtyi luisteluammattilaiseksi. Witt kiersi luistelunäytöksiä Yhdysvalloissa maailmanmestari Brian Boitanon kanssa. New Yorkin Madison Square Gardenissa taitoluistelushow myytiin loppuun ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen Wittin ollessa esityksen tähtenä.

Deutsche Wellen mukaan yhdysvaltain kiertueella 80 prosenttia Wittin tienesteistä meni yhä suoraan DDR:n pussiin.

Berliinin muurin romahdettua Witt sai viimeinkin työskennellä vapaasti länsimaisessa viihdemaailmassa, vaikka maine DDR:n käsikassarana vaikuttikin julkisuuskuvaan.

Vuonna 1996 Witt näytteli pienessä roolissa Tom Cruisen tähdittämässä elokuvassa Jerry Maguire. Vuonna 1998 esiintyi alasti Playboy-lehden kannessa. Wittin kuvia sisältänyt Playboy oli lehden historian toinen numero, joka myytiin loppuun.

Nykypäivänä Berliinissä asuva Witt on edelleen tuttu näky saksalaisten televisioissa. Näyttelijänroolien lisäksi hän toimii muun muassa taitoluisteluasiantuntijana ja tv-juontajana.