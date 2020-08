Jessica paljasti joutuneensa lapsena valmentajansa pahoinpitelemäksi – kohtalontovereilta tulvi viestejä kammottavista salaisuuksista

Taitoluistelija Jessica Shuran Yun mukaan aktiiviluistelijat eivät uskalla kertoa kokemistaan kamaluuksista.

Taitoluistelu-uransa aikana kokemastaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta kertonut MM-tason luistelija Jessica Shuran Yu, 20, paljastaa saaneensa ilmoituksensa jälkeen lukuisia viestejä kohtalontovereiltaan ympäri maailmaa.

– Kerrottuani tarinani olen saanut Aasian ulkopuoleltakin viestejä luistelijoilta, jotka kertovat nähneensä samanlaisia asioita. Ihmiset ovat sanoneet haluavansa puhua tästä, mutta eivät voi tehdä sitä ennen kuin lopettavat kilpailemisen, Yu kertoi BBC:n haastattelussa.

– Tämä näyttää, että aiheesta puhumisella on yhä seurauksia, ja siihen liittyy yhä stigmoja. Hiljaisuus on iso osa pahoinpitelyä, ja meidän ainoa mahdollisuutemme on olla brutaalin äänekkäitä ja vaatia muutosta ilman anteeksipyytelyä.

Helsingin vuoden 2017 MM-kisoissa esiintynyt Yu, 19, kertoi Instagram-tilillään heinäkuussa, että hänen valmentajansa haukkui luistelijoita esimerkiksi sanoilla "laiska", "läski", "tyhmä" ja "hyödytön". Valmentaja löi Yuta harjoituksissa usein luistimen muovisuojalla.

– Olin 11-vuotias, kun pahoinpitely alkoi. Kun hän vihastui minulle, mitä tuntui tapahtuvan aina, kun tein pienimmänkin virheen, hän käski minua ojentamaan käteni. Pahimpina päivinä minua lyötiin yli kymmenen kertaa, kunnes ihoni oli hellänä, Yu kertoi.

BBC:lle Yu kertoi, että pahoinpitelyt ovat yleinen osa kiinalaista taitoluistelukulttuuria, ja kovia otteita kohdistetaan jo todella nuoriin luistelijoihin.

– Yhtä kahdeksanvuotiasta tyttöä lyötiin ja potkittiin toistuvasti. Hän oli niin pieni. Saattoi nähdä kuinka onneton ja pelokas hän oli, se oli brutaalia nähtävää.

Yu lopetti ammattilaisuransa kesällä 2018 vain 17-vuotiaana.

Taitoluistelupiireissä on kuohunut viime viikkoina ympäri maailmaa. Ranskassa urheiluministeriön tällä viikolla julkaisemaan raporttiin oli koottu 21 valmentajaan kohdistuvia syytöksiä fyysisestä ja verbaalisesta väkivallasta ja seksuaalisiin tekoihin pakottamisesta.

– Pahoinpitelyihin liittyvien uutisten määrä monissa urheilulajeissa ja monissa maissa näyttää, että ongelma on iso. Meidän pitää kaikkien tehdä töitä muuttaaksemme tilannetta, koska tässä on menty liian pitkälle liian kauan, ja niin moni ihminen kärsii tästä.