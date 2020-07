Taitoluistelulegendalta painavia sanoja Viveca Lindforsin, 21, lopettamisuutisen jälkeen – nostaa esiin suuren huolenaiheen

Suomalainen taitoluistelulegenda Susanna Rahkamo oli surullinen kuultuaan Viveca Lindforsin yllättävästä lopetusuutisesta.

Suomen kirkkaimpiin taitoluistelutähtiin lukeutunut Viveca Lindfors ilmoitti maanantaina yllättäen lopettavan uransa vain 21-vuotiaana. Lindfors kertoi lopettamisen syiksi pitkään jatkuneet selkävaivat sekä opiskelupaikan Turun yliopistossa.

Taitoluistelulegenda Susanna Rahkamo yllättyi uutisesta täysin.

– Kauhean surullista, että urat jäävät näin lyhyiksi.

Viveca Lindfors Finlandia Trophyssa Espoossa lokakuussa 2018. Seuraavana vuonna luistelijan selkävaivat pahenivat, ja hän joutui jättämään väliin muun muassa Japanin MM-kilpailut.

Harmituksen ja yllätyksen keskeltä kokeneelta taitoluisteluihmiseltä riittää kuitenkin myös ymmärrystä ja myötätuntoa.

– Ymmärrän toisaalta sitäkin, että hän on pitkän aikaa ollut loukkaantuneena. Välillä joitain kertoja häntä näin ja ajattelin, että selän kanssa olisi jo parempaa. Selän kanssa on kyllä todella hankalaa, kun se kipuilee. En tietenkään tiedä kuinka kipeä se on, Rahkamo sanoo.

Rahkamo painottaa, että on raskasta harjoitella ja tähdätä huipulle, kun joutuu olemaan sivussa ja jättämään arvokisojakin väliin. Lindfors joutui jättämään muun muassa vuonna 2019 Japanin maaliskuiset MM-kisat väliin vain pari kuukautta sen jälkeen, kun oli sijoittunut kolmanneksi Valko-Venäjän EM-kisoissa.

– Vivecalta jäivät MM-kisat väliin ja melkein koko viime kausi. Eli tämä on ymmärrettävää, mutta todella surullista. Ei meillä liikaa tähtiä ole. Olemme pieni maa, eikä tämmöisiä huippuja joka oksalla kasva, Rahkamo harmittelee.

Susanna Rahkamo ja Petri Kokko voitokkaassa EM-ohjelmassaan Saksan Dortmundissa vuonna 1995.

– Meidän täytyy olla todella tarkkoja kaikkien taitoluistelijoidemme, ja erityisesti huippujemme kanssa. Huippuja on niin harvassa, että heitä täytyy vaalia, hän jatkaa.

Susanna Rahkamo voitti jäätanssissa urallaan yhdessä parinsa Petri Kokon kanssa, Euroopan mestaruuden ja EM-pronssia, sekä MM-hopeaa ja MM-pronssin.