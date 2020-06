Kiira Korpi julkaisi vaikuttavan rullaluisteluvideon: ”Tyrmäävää, maagista, kaunista!”

Korpi on liikkeellä rullaluistimilla kotikaupungissaan New Yorkissa.

Kiira Korpi on julkaissut sosiaalisen median kanavillaan näyttävän videon, joka on kuvattu New Yorkissa.

Entinen taitoluisteluhuippu säteilee hyvää tuulta ja on liikkeellä rullaluistimilla.

New Yorkissa asuva Korpi, 31, on saanut runsaasti positiivista palautetta Jordan Cowanin kuvaamasta videosta, jossa hän liikkuu Lady Gagan hitin The Edge of Glory tahtiin.

Instagramissa hänen esitystään on hehkutettu muun muassa kauniiksi, maagiseksi, tyrmääväksi, vaikuttavaksi ja upeaksi.

Monet suomalaiset ovat hämmästelleet taustalla olevia hienoja maisemia. Video on kuvattu iltavalaistuksessa Hudson-joen kupeessa.