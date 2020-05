Ministeri esitti Mirjami Penttiselle pysyvää valmennuskieltoa – näin hän kommentoi yllätyssopua

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoi talvella Ylen haastattelussa, ettei muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen pitäisi saada jatkossa valmentaa enää missään.

Suomen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) sanoi Ylen haastattelussa tammikuussa, että muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen ei pitäisi saada jatkossa valmentaa ”missään seurassa”. Penttinen oli tuolloin juuri saanut Taitoluisteluliiton kurinpitokomitealta vuoden kilpailukiellon syytettynä epäasiallisesta käytöksestä valmennettaviaan kohtaan.

Lisäksi Penttisen seura Helsingfors Skriddskoklubb (HSK) oli hyllyttänyt valmentajan toistaiseksi. Suomen urheiluvaikuttajat ottivat voimakkaasti kantaa ministeri Kososen mielipiteeseen.

Maanantaina uutisoitiin, että HSK ja Taitoluisteluliitto olivat allekirjoittaneet sovintosopimuksen. Sovinto tarkoittaa sitä, että Penttinen saa jatkaa valmennustyötä HSK:ssa ilman että liitto vastustaa sitä tai jatkaa prosessia HSK:n erottamiseksi jäsenyydestään. Penttisen saama vuoden kilpailukielto pysyy voimassa.

Hanna Kosonen, esititte kohun alkuvaiheessa, Ylen jutun luettuanne, ettei HSK:n Mirjami Penttisen pitäisi enää saada valmentaa missään. Mitä mieltä olette nyt asian saamasta käänteestä?

– Sovun saaminen on aina myönteinen asia. Sopuun tulee kuitenkin näissä tapauksissa liittyä aina toimintakulttuurin muutos ja varmuus siitä, että epäasiallinen käytös loppuu. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että toimijoilla on riittävästi tietoa ja osaamista puuttua, hoitaa ja saattaa kuntoon esille tulleet epäkohdat sekä myös seurata, että toimet viedään loppuun saakka, Kosonen (kesk) vastaa sähköpostitse.

– Toimintakulttuurissa epäasialliselle käytökselle on nollatoleranssi ja siihen puututaan välittömästi, kun sitä ilmaantuu. Yksikään mitali ei ole nöyryytyksen arvoinen.

Oletteko yhä samaa mieltä siitä, ettei Penttisen kuuluisi saada valmentaa missään?

– Tarkoitukseni on ollut ottaa kantaa asiaan yleisellä tasolla eikä näkemykseni ole tältä osin muuttunut: lasten ja nuorten hyvinvoinnin pitää olla kaikkien heidän kanssaan toimivien ensisijainen prioriteetti. Minkäänlaiselle epäasialliselle käytökselle, kaltoinkohtelulle, hyväksikäytölle ei ole sijaa valmentamisessa eikä missään muuallakaan. On työnantajana toimivan yhdistyksen velvollisuus pitää huolta siitä, että jokainen toimintaan osallistuva lapsi ja nuori on turvassa.

Miten prosessi on mielestänne edennyt?

– Taitoluisteluliitto on tarttunut asiaan ja vienyt sitä eteenpäin käytettävissä olevilla keinoilla. Liitto on antanut selvityksen epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen toimistaan myös ministeriölle. Ministeriö vaatii avustuksia saavilta lajiliitoilta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, johon sisältyy myös häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen.

– Olen todella tyytyväinen siitä, että useat lajiliitot ovat keskustelun myötä heränneet tarkistamaan sääntöjään ja tarvittaessa muuttamaan niitä sellaisiksi, jotka mahdollistavat paremmin epäkohtiin puuttumisen ja mahdolliset sanktiot. Työtä on vielä paljon tehtävänä, mutta suunta on oikea.

Onko urheilun säännöissä riittävästi keinoja puuttua epäasialliseen valmentamiseen?

– Esiin tulevilla tapauksilla mitataan keinojen riittävyyttä. Keinojen riittävyyden lisäksi tulee tarkastella myös sitä, käytetäänkö ja osataanko niitä käyttää tehokkaasti. Jo nyt on selvää, että koulutukseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettava jatkossa huomattavasti enemmän, jotta osataan käyttää niitä keinoja mitä on – ja tarvittaessa ohjata asian tutkiminen viranomaisille.

– Näkemykseni mukaan ohjeistusta epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on. Tämän lisäksi suomalainen lainsäädäntö tukee urheilun toimijoita erilaisin tavoin (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä sekä laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä).

Pitäisikö urheiluun kehittää yhtenäinen rangaistusjärjestelmä sen sijaan, että joka lajilla ja liitolla on omansa?

– Olympiakomiteassa valmistellaan parhaillaan esitystä asiasta. Asia ei ole yksinkertainen. Lisäksi on käytävä perinpohjainen keskustelu siitä, minkälaiset käytöstavat ja kulttuuri on sallittua ja mikä ei.

Toteutuiko asiassa mielestänne oikeus tasapuolisesti kaikkien osapuolten kannalta?

– Taitoluisteluliitto on toiminut sääntöjensä puitteissa parhaaksi katsomalla tavalla enkä lähde ottamaan siihen ministerinä kantaa. Sovinto jätti voimaan rangaistuksen, mikä oli seuran sääntöjen mukaan langettamisen aikana tiukin mahdollinen.

– Itse toivon, että jokainen epäasiallisesta käytöksestä ilmoittanut rohkea ja reipas lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen ja avun. Nämä nuoret ansaitsevat kaikki saamansa kiitokset.