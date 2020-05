Virtuaaliset valmistujaiset toivat Kiira Korvelle iloa korona-arjen keskelle – ”Samppanja poksautettiin jo aamupäivällä”

Kiira Korpi on asunut New Yorkissa vuodesta 2016 muotialalla työskentelevän puolisonsa Arthur Borgesin kanssa.

Entisen taitoluistelijan elämäkerta julkaistaan pian myös Yhdysvalloissa.

Kiira Korven pitkäaikainen tavoite toteutui perjantaina, kun hän valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi newyorkilaisesta New School -yliopistosta.

Valmistujaisia oli tarkoitus viettää Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen päänäyttämöllä Arthur Ashe -stadionilla, mutta koronaviruspandemia muutti juhlat virtuaalisiksi.

– Kiva oli kuitenkin saada laittaa kaapu päälle hattu päähän, Korpi sanoi.

– Opettajat ja opiskelijat pitivät puheita, ja koulumme esittävän taiteen laitoksen opiskelijat esittivät musiikkia ja tanssia. Videolla vilahtivat kaikkien valmistuneiden kuvat ja nimet.

– Se oli ihan hauska. Olisihan se ollut kivaa olla itse paikalla tilaisuudessa, mutta tämä oli hyvä piristys korona-ajan keskelle.

Harva kaupunki maailmassa on kärsinyt koronaviruksesta yhtä paljon kuin New York. Virus on vaatinut kaupungissa jo yli 20 000 henkeä.

– Tunnelmat ovat vaihtuneet laidasta laitaan. Viime viikkoina on näkynyt valoa tunnelin päässä. Amerikassa rajoituksia puretaan, ja New Yorkissa luvut ovat menossa alaspäin, Korpi sanoo.

– Kokonaisuutena tämä on kauhea asia. Ei sitä kunnolla tajuakaan, mitä New Yorkissa ja maailmassa on tapahtunut.

New Yorkissa eletään edelleen hyvin rajoitettua elämää. Korpi ja hänen puolisonsa Arthur Borges pysyvät pääosin kotona mutta ovat onnistuneet jo tapaamaan joitain ystäviään.

– Olimme puistossa turvallisuuden etäisyyden päässä ja maskit kasvoilla.

Valmistujaisia pariskunta vietti kahdestaan kotonaan Queensissa.

– Täällä on nyt oikeastaan kevään ensimmäinen hellepäivä. Olemme nauttineet siitä parvekkeella. Samppanja poksautettiin auki jo aamupäivällä.

Korpi ei ole varma, mikä hänen seuraava askeleensa on. Aikaisemmin hän tuumi jatkavansa opintojaan psykologian maisteriksi, mutta nyt hän ei ole asiasta enää varma.

– Täytyy rauhassa miettiä ja katsoa maailman tilannetta.

Ainakin kirjarintamalta kuuluu pian: Korpi paljastaa, että Jere Nurmisen kirjoittama elämäkertateos Kiira – Ehjäksi särkynyt ilmestyy todennäköisesti ensi vuonna myös englanninkielisenä painoksena Yhdysvalloissa.

– Kustannussopimus on sähköpostissani.

Korpi pohtii myös oman kirjan kirjoittamista. Kustantaja on osoittanut siihen kiinnostusta.

– Kirja liittyy lasten urheiluun.