Kiira Korpi elää koronan runtelemassa New Yorkissa – uhraa aikaansa muiden auttamiseen: ”Nyt jos koskaan on tärkeä pyytää ja tarjota apua”

Kiira Korpi välttää kontakteja koronakriisin koettelemassa New Yorkissa mutta haluaa tarjota läsnäoloa sosiaalisen median kautta.

Taitoluistelun ystävillä on tapana heittää jäälle lahjoja suosikkinsa suorituksen jälkeen. Kukat ja pehmolelut ovat yleisimpiä, mutta välillä jäälle sataa erikoisempaakin tavaraa.

Kiira Korpi on viime aikoina kiitellyt itseään siitä, että hän on pitänyt tallessa japanilaisilta faneiltaan joulukuussa 2017 saamansa kasvomaskit. Niillä on nyt käyttöä New Yorkissa, jossa koronavirus jyllää.

Covid-19-tauti on tappanut Korven kotikaupungissa virallisten tilastojen mukaan jo 6 000 ihmistä, todellisuudessa paljon enemmän.

– On niistä ainakin jotain henkistä tukea, Korpi tuumii ohuista maskeista.

Korpi on muiden newyorkilaisten tavoin rajoittanut liikkumistaan. Hänen yliopistonsa on siirtynyt etäopetukseen, ja myös hänen puolisonsa Arthur Borges tekee töitä kotoa. Pariskunta poistuu asunnostaan Queensissa vain kauppaan ja lenkkeilemään.

– Tykkään käydä lenkillä aikaisin aamusta tai myöhään illalla, kun ihmisiä on liikkeellä vähän.

Korven on edelleen tarkoitus valmistua tänä keväänä kandidaatiksi The New School -yliopistosta pääaineenaan psykologia. Valmistujaisten piti olla toukokuussa kuuluisalla Arthur Ashe -tennisstadionilla, mutta siitä tuskin tulee enää mitään.

– Onneksi vanhemmat eivät ehtineet ostaa lentolippuja.

Korpi, 31, tiedostaa, että hän kuuluu pandemian jyllätessä onnekkaisiin. Tauti uhkaa ennen kaikkea vanhoja ja ennalta sairaita ihmisiä. Vaikeaa on myös niillä, joilla ei ole toimivaa tukiverkkoa – oli kyse sitten henkisestä tai taloudellisesta tuesta.

– Luin juuri, että yli puolella amerikkalaisista ei ole edes 500 dollaria säästössä, Korpi sanoo.

– Korona aiheuttaa monta tsunamia. Nyt on akuutti terveystilanne ja sen myötä tulevat menetykset. Sitten tulevat taloudelliset menetykset. Iso mielenterveystsunami tulee ehkä kunnolla esille vasta jälkikäteen. Monet ihmiset ovat vielä selviytymismoodissa.

Korpi on opinnoissaan syventynyt muun muassa traumojen vaikutuksiin. Hän korostaa, ettei ole vielä alan asiantuntija, mutta kehottaa kuitenkin ihmisiä hakemaan tukea toisistaan.

– Nyt jos koskaan on tärkeä pyytää ja tarjota apua. Teknologia onneksi mahdollistaa sen. Itse olen jutellut Facetimen välityksellä paljon enemmän sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei muka ole ollut aikaa vaihtaa kuulumisia.

Korvella on sosiaalisessa mediassa kymmeniä tuhansia seuraajia. Koronaviruskriisi on saanut hänet aktivoitumaan myös siellä.

Korpi suunnittelee pitävänsä Instagramissa joka viikko suoran session, jossa hänen seuraajansa voivat esittää hänelle kysymyksiä. Hän miettii tekevänsä vastaavaa myös Facebookissa.

– Se on minulle osittain selviytymiskeino. Koen pärjääväni paremmin, kun keskityn tapoihin, joilla voin auttaa muita. Voin tarjota somessa yhteisöllisiä tiloja, Korpi sanoo.

Korpi kertoo, kuinka hänen omat tunteensa ovat vaihdelleet kriisin edetessä laidasta laitaan.

– Välillä on epätoivoinen ja epäuskoinen olo. Tuntuu, että tämä on joku painajainen, josta pian herää. Sitten voi leffaa katsoessa hetkeksi unohtua, että on joku korona, hän sanoo.

Korpi on seurannut uutisia koronaviruksen leviämisestä tiiviisti. Hän antaa kehuja New Yorkin kuvernöörille Andrew Cuomolle kriisin hoitamisesta, mutta presidentti Donald Trumpin toiminta ei vakuuta.

– Presidentin tiedotustilaisuuksissa sanoma saattaa muuttuu radikaalisti päivästä päivään, Korpi toteaa.

– Trump on niin ailahtelevainen tuuliviiri. Juuri tässä tilanteessa se ei ole hyvä.

Omat ajatuksensa Korpi kokoaa meditoimalla ja hiljentymällä.

– On tärkeää pitää huoli siitä, että antaa luvan kaikille tunteilleen, vaikka ne olisivat tosi pelottavia ja ahdistavia. Ennen kaikkea täytyy uskaltaa pyytää ja tarjota apua.