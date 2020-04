Jäähallit lyötiin nenän edestä kiinni – näin Emmi Peltonen harjoittelee olympialaisiin Munkkiniemen tekonurmella

Emmi Peltonen on käynyt jäällä useamman kerran päivässä 13 vuoden ajan. Korona laittoi rutiinille ja haaveille stopin.

Auringon kilo hehkuu Nuorgamin luonnonjäällä, jolla taitoluistelija Emmi Peltonen tanssii. Hän hyppää, pyörii ilmassa kuin painottomana ja laskeutuu yhden luistimen varaan kevyesti kuin takkinsa untuva. Sitten ilta hämärtyy, pimenee. Luistelijan hidastetusta piruetista siirrytään taivaalla loimuaviin revontuliin.

Peltonen kuvasi yhteistyökumppanilleen mainosvideon Suomen pohjoisimmassa paikassa helmikuun alussa; kokemus, jota luistelija piti satumaisena. Ystävänpäivänä hän kertoi sosiaalisessa mediassa uutisia, jollaisia saduissakin käsittellään. Peltonen julkaisi itsestään Instagramissa herttaisen parisuhdekuvan jalkapalloilija Eero Markkasen kanssa. Kuvassa halaava pari katsoo raukeasti hymyillen kameraan.

Sosiaalisen median ulkopuolella Peltosen katse oli kiinnittynyt vahvasti maaliskuun 16. päivänä alkaviin Kanada MM-kilpailuihin. 20-vuotiaan kausi oli sujunut siihen mennessä hyvin, vaikka viime kesä meni potiessa nilkkavammaa. Peltonen voitti joulukuussa kolmannen Suomen mestaruutensa. Tammikuussa hän oli parhaana suomalaisena EM-kisojen viides. Luistelija teki ennätyspisteensä sekä lyhyt- että vapaaohjelmassa.

Peltonen oli lähdössä Kanadaan hyvällä fiiliksellä. Hänellä oli itseään kohtaan isot odotukset: MM-kisat menisivät hyvin.

Pandemia puuttuu peliin

Maaliskuun alussa Peltonen istui Helsingin kotinsa sohvalla ja teki mielikuvaharjoituksia arvokisasuorituksista. Kesken harjoituksen tuli puhelu luistelukaverilta.

– Kaverini sanoi, että on rumour, että MM-kisat perutaan. Ajattelin, että voi ei. Kisat ovat niin lähellä, että ymmärtäisin, jos ne käytäisiin edes ilman yleisöä, Peltonen kertoo Ilta-Sanomille ensireaktiostaan, kun kuuli koronaviruspandemian estäneen taitoluistelukauden päätapahtuman.

Hänen puheeseensa vilahtaa silloin tällöin englanninkielinen sana. Jääkiekkolegenda Ville Peltosen tytär syntyi Nashvillessä Yhdysvalloissa ja muutti Suomeen vasta 9-vuotiaana, kun isä siirtyi HIFK:hon.

Peltonen pyyhkäisee pisaran kyynelnestettä silmäkulmastaan. Huhtikuun alun viima Munkkieniemen urheilukentällä pistää silmät vuotamaan. Nuorgamin taikatalvi on parissa kuukaudessa vaihtunut Helsingin harmaaksi korona-arjeksi.

Emmi Peltonen haluaa palata entistä ehompana, kun kilpailut pääsevät jälleen jatkumaan.

Taitoluistelu on nuorten ihmisten laji. Laura Lepistö voitti EM-kultaa 20-vuotiaana, eli saman ikäisenä kuin Peltonen on nyt. Kiira Korpi ylsi parhaaseen saavutukseensa, EM-hopeaan, 23-vuotiaana. MM-kisojen haihtuminen ilmaan oli Peltoselle pettymys. Hän kuitenkin näki pian laajemman kuvan.

– Ymmärsin, että asiat ovat tosi pahasti. Terveyden ja kaiken kannalta on ihan ymmärrettävää, että kisat peruttiin. Ei olisi ollut kivaa, jos me kaikki olisimme jääneet Kanadaan tai tulleet kipeiksi, Peltonen sanoo.

Urheilu-uran lisäksi koronan vaikutukset herättivät huolta kansainvälisen perheen yksityiselämässä. Ville-isä oli Sveitsissä, veljet Aleksi ja Jesper yliopistossa Yhdysvalloissa. Veljet pääsivät Suomeen karanteeniin vasta kuun vaihteessa.

– Pelotti, kun oli kuullut, että epidemia on Jenkeissä tosi isona. Ei tiennyt yhtään, mitä käy ja mihin tilanne eskaloituu. Oli ihana olo, kun he tulivat Suomeen. Nyt olemme kaikki täällä, jos jotain käy, Peltonen kertoo tunteistaan.

Katse kohti olympialaisia

Vaikka MM-kisat peruuntuivat, Peltonen yritti tapansa mukaan katsoa tilannetta positiivisesti. Hän päätti ladata kaikkensa tähän kevääseen. Peltonen tekisi uuden lyhytohjelman kanadalaisen koreografinsa Mark Pillayn kanssa ja palaisi jäälle entistä vaikeampien elementtien kanssa.

– Sitten jäähallit menivät kiinni. Kaikilla urheilijoilla on varmasti stressiä, ettei pääse tekemään asioita, joita pitäisi tehdä. Minun pitäisi olla jäällä. Luistelussa tärkeää on jäätuntuma, Peltonen sanoo.

Nyt hän ei edes tiedä, milloin tapaa koreografinsa seuraavan kerran ja ohjelman suunnittelu voi alkaa.

Emmi Peltonen vauhdissa SM-kisojen lyhytohjelmassa Vantaalla viime joulukuussa.

Peltonen kertoo elävänsä hetkessä, mutta nykyhetken ollessa vaikea tarvitsee hän myös tavoitteen, jota kohti edetä. Suuri unelma on kärkisijoitus Pekingin olympialaisissa 2022: päivämäärä, joka on lohduttavan kaukana. Ehkä niitä kisoja ei peruta.

– Heti, kun maailma palaa ennalleen, pitää laittaa ihan kaikki likoon ensimmäisestä jäästä lähtien.

Kun Peltonen pääsee jäälle, matka Munkkiniemen harmaudesta takaisin kohti revontulia voi alkaa.

Korona-arjessa helpottaa rutiini ja jokin, mitä odottaa

Peltonen aloitti tavoitteellisen taitoluistelun seitsemänvuotiaana. Vuosikaudet hän on harjoitellut jäällä useamman kerran päivässä. Nyt hyppyjen treenaaminen tapahtuu kuivalla maalla. Moni parikymppinen kipuilee, kun normaaliin arkeen on tullut täysi stoppi. Miten Peltonen selviytyy?

– Tykkään herätä tosi aikaisin, että jonkinlainen rutiini pysyy, Peltonen kertoo.

Heräämistä seuraa kiireetön kahvihetki. Sitten Peltonen vie cockerspanielinsa ulos.

– Koiran nimi on Penny Mae. Se on ihana, tosi reipas ja niin tyttö – aivan diiva!

Emmi Peltonen käy lenkillä joka päivä. Rutiini helpottaa oloa karanteenissa.

Ulkoilutuksen jälkeen on vuorossa aamiainen: puuroa ja marjoja, välillä pähkinöitä. Aamiaisen jälkeen lenkki joka päivä ja kotona kehonpainolla toningia. Lounaaksi itsetehtyä kanaa, riisiä ja salaattia. Sitten Penny Maen pitääkin päästä taas ulos.

Ilta on varattu ystäville ja Netflix-sarjoille. Videopuhelut piristävät Peltosen päiviä, vaikkei ystäviä voi tavata. Netflixistä hän katsoo Tiger King- ja The Office -sarjoja. Suosikkisarjoihin liittyy vinkki muille karanteenilaisille.

– Katso vain yksi jakso päivässä, älä bingeaa koko sarjaa. On jotain, mitä odottaa.

Peltosen valmentaja vaatii urheilijalta, ei ihmiseltä

Ennen korona-aikaa valtakunnan ykkösuutinen oli muodostelmaluistelun valmentajaskandaali. Helsingfors Skriddskoklubbin Mirjami Penttinen sai Taitoluisteluliiton kurinpitokomitealta vuoden kilpailukiellon, jonka perusteena oli epäasiallinen käytös valmennettavia kohtaan.

Peltonen on muun lajiyhteisön tapaan seurannut tapausta, muttei ole keskustellut Penttisen valmennettavien kanssa. Peltosesta luistelussa on tiettyjä asioita, joissa pitää olla vaativa ja kurinalainen. On henkilökohtaista, miten luistelija ottaa kommentteja vastaan. Mutta sitten on raja.

– Kaikki ovat kuulleet juttuja, eivätkä ne kuulosta yhtään kivalta, Peltonen sanoo.

Peltonen kertoo pitävänsä siitä, että valmentaja vaatii häneltä topakasti parempia suorituksia. –Mutta sitten on raja, luistelija muistuttaa.

Peltosella on toimiva ja vuorovaikutuksellinen valmennussuhde Sirkka Kaipioon, jota pitää ihanana ihmisenä. Luistelija arvostaa siitä, että valmentaja vaatii häneltä topakasti asioita urheilijana, muttei ihmisenä.

– On todella tärkeää muistaa kaikissa lajeissa, että työssä on urheilija, työn ulkopuolella ihminen. Ei saa olla blurred lines, Peltonen selittää oivallustaan.