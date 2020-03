Luisteluseura on valmis taistelemaan kohuvalmentaja Mirjami Penttisen puolesta oikeussaliin saakka – ”Mopo karannut käsistä”

HSK haluaa Ilta-Sanomien haltuunsa saaman selvityksen perusteella, että Taitoluisteluliiton kanssa päästään ensisijaisesti sovintoratkaisuun.

Muodostelmaluistelun kohuseura Helsingfors Skridskoklubb eli HSK ja Taitoluisteluliitto ovat olleet asemasodassa siitä saakka, kun seuran uusi hallitus päätti 9. maaliskuuta palauttaa valmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen.

Liiton kurinpitoryhmä langetti tammikuussa seuran lippulaivajoukkueen Team Uniquen päävalmentajalle vuoden kilpailukiellon epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Vaikka kielto ei liiton sääntöjen mukaan koske sinänsä valmennustilanteita kilpailujen ulkopuolella, liitto katsoi, ettei Penttisen palaaminen haalarihommiin näin pian kurinpitopäätöksen jälkeen kestä eettistä tarkastelua ja on kurinpitopäätöksen hengen ja tarkoituksen vastainen.

Liitto vihjaisi julkisuudessa, että kovimmillaan niskuroiva HSK voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta, mikä käytännössä tappaisi seuran toiminnan.

Hurjassa myllerryksessä olevan HSK:n pyynnöstä asiaa selvittänyt huippuluokan urheilujuristi Olli Rauste tyrmäsi tuoreeltaan Ilta-Sanomissa liiton näkemyksen ja katsoi seuran toimineen täysin kurinpitopäätöksen viitekehyksessä salliessaan Penttisen palata valmennustyöhön.

Tällä hetkellä muodostelmajoukkueet ovat tauolla, koska kausi on ohi, MM-kisat peruutettu ja urheilutoiminta koronaviruksen takia jäissä.

Seuraavan kerran liiton ja HSK:n näkemyseroja puidaan liiton hallituksen kokoontumisessa 28. maaliskuuta. Sinne HSK on Ilta-Sanomien haltuunsa saaman, Rausteen laatiman laajan selvityksen mukaan tuomassa lähtökohtaisesti tiskiin sovintoehdotuksen.

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste kuvattuna tammikuussa 2020.

Rauste tähdentää materiaalissa kuitenkin edelleen, ettei liitto ole hänen käsityksensä mukaan esittänyt asiassa mitään juridista näyttöä, jonka pohjalta se voisi käynnistää kurinpitomenettelyn Penttisen työnantajaa HSK:ta vastaan.

Seura on selvityksen mukaan myös valmis katsomaan asian perälautaan saakka, jos sovintomenettely epäonnistuu.

Rauste kirjoittaa liiton hallitukselle, että asiassa on lajin suureksi tappioksi ”mopo karannut käsistä” ja loppupäässä voittajiksi ovat tätä menoa nousemassa vain lakimiehet ja urheilumedia, jolle tarjoillaan tosielämän urheiludraamaa hopealautasella.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Penttinen olisi sovintoesityksen menestyessä valmis harkitsemaan valituksensa vetämistä pois urheilun oikeusturvalautakunnasta, jonne vei kurinpitopäätöksensä juristinsa Petteri Sotamaan kanssa.

Lautakunnan on tarkoitus käsitellä asiaa mittavassa prosessissa tänä keväänä.

– Keskinäisellä riitelyllä ja asian juridisen käsittelyn jatkamisella ei voi enää saavuttaa mitään, Rauste kirjoittaa.

Hän muistuttaa laajassa selvityksessään myös siitä, että Penttinen on virunut julkisessa häpeäpaalussa, HSK on tehnyt erittäin isoja satsauksia toimintansa eettiseen puoleen ja ennen kaikkea sen valvontaan ja Suomessa on käynnistynyt mittava valmentamisen arvokeskustelu.

– Olisi korkea aika viheltää peli poikki, haudata sotakirveet. Oikeusprosessien jatkamisella olisi kaksi suurta voittajaa. Osapuolten lakimiehet ansaitsisivat käräjöinnin jatkamisella kymmeniätuhansia euroja, Rauste toteaa ja jatkaa, että tuon rahan tosiasiassa maksaisivat luistelijoiden vanhemmat.

– Media saisi seurattavakseen suomalaista taitoluistelua syvältä koskettavan jatkokertomuksen, jonka tuotantokaudet pyörisivät tiedotusvälineissä ainakin kevääseen 2021.

Rauste katsoo, että jos asiat viedään perälautaan, kaikki osapuolet – HSK, liitto ja valmentajat – tulevat prosessista häviäjinä ulos. Myös lajille koituisi – ja on jo koitunut – suuri mainehaitta.

Jos sovintoratkaisua ei synny, Rauste vaatii liittoa osoittamaan yksilöidysti, miten HSK on rikkonut järjestön kurinpitokoodistoa ja miten sen toiminta Penttinen-tapauksessa rikkoo langetettua kilpailukieltoa.

Mirjami Penttisen vuosia valmentama Team Unique olisi luistellut tämän kevään MM-kisoissa USA:ssa, ellei kisoja olisi koronaviruksen vuoksi peruutettu.

Penttistä rankaissut kurinpitoryhmä eli Mika Poutala, Mika Kulmala, Marja Naulapää-Sipilä, Sirpa Poitsalo ja Laura Nyman ei Rausteen näkemyksen mukaan voi jatkaa mahdollisen HSK-prosessin parissa.

Urheilujuristi näkee, että HSK:n syyttömyysolettama ei silloin toteutuisi, koska ryhmä piti seuraa osasyyllisenä Penttisen tapauksessa.

Jos HSK erotetaan liiton jäsenyydestä, Olli Rauste kirjoittaa seuran siinä tapauksessa hakevan Helsingin käräjäoikeudelta turvaamistoimenpidettä, jonka avulla erottamispäätöstä ei panna täytäntöön.

Tämän jälkeen koko loppunäytös esitettäisiin Helsingin käräjäoikeudessa julkisesti.

– Käräjäoikeuden jutturuuhkasta johtuen se voisi kestää 2–3 vuotta. Oikeudenkäyntikulut nousisivat mittavasti, Rauste arvelee.

Taitoluisteluliitto ei ole ainakaan toistaiseksi tehnyt minkäänlaista HSK:ta koskevaa kurinpitotoimenpidettä. Mirjami Penttisen saama rangaistus ei ollut seuraa koskeva sanktio.

Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio viestitti perjantaina Ilta-Sanomille, että kommentoi asiaa liiton hallituksen kokouksen jälkeen 28. maaliskuuta.