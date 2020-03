Uusi käänne: Mirjami Penttisen kohuseurasta lähdössä lukuisia luistelijoita – ”Ystäväpiiristäni kaikki ovat lähdössä”

Mirjami Penttinen (vas.) on palaamassa töihin HSK-seuraan. Seurasta on lähdössä kymmeniä luistelijoita.

Ovi käy Helsingin Luistinklubissa. Moni vanhempi on eri mieltä seuran hallituksen kanssa.

Helsingin Luistinklubista (HSK) on siirtymässä arviolta vähintään kymmeniä muodostelmaluistelijoita pääkaupunkiseudun muihin luisteluseuroihin. Määrän vahvistavat Ilta-Sanomille niin joidenkin luistelijoiden vanhemmat kuin kilpailevien seurojen edustajat.

HSK:n uusi hallitus palautti sunnuntaina muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen, mikä on ollut monelle vanhemmalle viimeinen pisara. Penttinen sai tammikuussa Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnalta ankarimman rangaistuksen eli vuoden kilpailukiellon epäasiallisesta käytöksestä.

Penttinen on valittanut päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan, eikä kilpailukielto vaikuta hänen työsuhteeseensa tai toimimiseensa harjoituksissa. Moni vanhempi kuitenkin pitää tilannetta kestämättömänä.

– Meidän tyttäremme vaihtavat seuraa ensisijaisesti seuran hallituksen epäpätevyyden takia. Emme uskalla antaa tytärtemme siirtyä seurassa seuraavalle tasolle, sillä näyttää vähän siltä, ettei hallitus kunnioita taitoluisteluliiton päätöstä ja eettisiä ohjeita, yksi vanhemmista kommentoi IS:lle.

Vanhempi arvioi, että lähtijöitä on kymmeniä.

– Pelkästään toisen tyttäreni joukkueesta toistakymmentä on hakenut muualle.

HSK:sta on lähdössä kymmeniä luistelijoita.

Lähtijöiden määrän arvioi kymmeniksi myös toinen vanhempi, joka on käyttänyt lastaan muiden seurojen parhaillaan käynnissä olevilla testijäillä.

– Omasta ystäväpiiristäni kaikki ovat lähdössä. Tuntuu, että HSK:n jättävät lähes kaikki lapset, jotka ovat sen ikäisiä, että vanhemmat voivat päättää asiasta, vanhempi arvioi.

HSK:ssa on luistellut yhteensä noin 250 muodostelmaluistelijaa. Kaksi muuta Helsingin muodostelmaluistelun huippuseuraa vahvistavat, että HSK:n luistelijoita on ilmoittautunut testijäille paljon.

– Meille on ilmoittautunut yli 30 HSK:n luistelijaa, mikä on merkittävästi enemmän kuin tavallisesti. He eivät yleensä pyri meille, sanoo Helsingin Taitoluisteluklubin toiminnanjohtaja Kirsi Nurmi-Haikonen.

Myös Helsingin Luistelijoiden kehityspäällikön Tiina Pesosen mukaan HSK:sta tulleita testaajia on selvästi tavallista enemmän, vaikkei hän osaa sanoa tarkkaa määrää.

”Kunnioitamme eettistä säännöstöä”

Ovi HSK:ssa vaikuttaa käyvän juuri nyt tiuhaan. Maanantaina HSK:n yksinluistelijat perustivat uuden seuran, Helsingin Taitoluisteluakatemian, yhdessä Oulunkylän Taitoluisteluklubin luistelijoiden kanssa.

Nyt kymmenet HSK:n muodostelmaluistelijat etsivät IS:n tietojen mukaan uutta seuraa.

Seuran uuden hallituksen puheenjohtajan Mikael Nybergin mukaan kyseessä ei ole muodostelmaluistelijoiden joukkopako.

– Kauden taitevaiheessa on aina joukkueiden ja seurojen vaihtoja. Varmasti meiltä on lähdössä luistelijoita, mutta myös meidän testijäillemme on ilmoittautunut luistelijoita. Se on normaalia liikehdintää seurojen välillä.

Nyberg ei osaa kommentoida tulevien ja lähtevien luistelijoiden tarkkoja määriä.

– Emme tiedä, kuinka moni jää, lopettaa, tulee tai vaihtaa. Se tarkentuu lähiviikkoina.

Mikael Nyberg valittiin HSK:n puheenjohtajaksi 11. helmikuuta.

IS:n haastattelemat vanhemmat ovat viemässä lapsensa HSK:sta, koska he ovat eri mieltä seuran hallituksen kanssa siitä, miten seura suhtautuu Penttiseen. Toisin kuin vanhemmat kokevat, Nyberg vakuuttaa hallituksen kunnioittavan liiton kurinpitolautakunnan ratkaisua ja eettistä säännöstöä, vaikka se antaa Penttisen jatkaa valmentamista.

– Liiton antama rangaistus pysyy voimassa ja Mirjami Penttinen oli seitsemän viikkoa vapautettuna työstään. Me otimme harkinnassamme huomioon kauden vaihtumisen ja sen, ettei tällä kilpailukaudella Penttisen toiminnassa ole ollut huomautettavaa. Mielestämme oli tässä tilanteessa kohtuullista, että Penttinen palaa vaiheittain takaisin valmentamaan, Nyberg perustelee.

Nybergin mukaan seuran hallitus ei halua vähätellä jo uransa lopettaneiden luistelijoiden kokemuksia.

– Siitä on annettu kilpailukielto kurinpitomenettelyssä ja se pysyy toistaiseksi voimassa, Nyberg sanoo.

Urheilun oikeusturvalautakunta käsittelee Penttisen valituksen kevään aikana.

Helsingin muut seurat vahvistavat, että testijäille on ilmoittautunut poikkeuksellisen paljon HSK:n luistelijoita.

Nyberg uskoo HSK:n tulevaisuuteen, vaikka yli 70 yksinluistelijaa ja lukuisia muodostelmaluistelijoita on lähdössä. Nybergin mukaan seura ei luovu yksinluistelusta, vaan toiminta ajetaan uudestaan ylös.

Nyberg toivoo, ettei Suomen Taitoluisteluliitto päädy erottamaan seuraa.

– Siinä on avainasemassa se, että pystymme kertomaan, miten meillä eettistä säännöstöä ja reilun pelin periaatteita noudatetaan, ja miten valvonta ja puuttumismenettely näissä tapauksissa on järjestetty.

HSK aikoo hakea liiton Tähtiseura-hankkeeseen. Mirjami Penttinen palasi valmentamaan tiistaina.

Lapset pelkäävät joutuvansa lopettamaan

Ilta-Sanomien haastattelemat vanhemmat haluavat tuoda esiin, miten vaikeita HSK:n alkuvuoden tapahtumat ovat olleet seuran lukuisille nykyisille, nuoremmille luistelijoille.

– Tässä ovat kärsijöinä tytöt, sanoo suoraan eräs vanhempi, jonka lapset ovat vaihtamassa seuraa.

Samaa sanoo toinen vanhempi, jonka mukaan päätös HSK:sta lähtemisestä on monimutkaisempi, mitä suuri yleisö ymmärtää. Perhe ei hyväksy HSK:n hallituksen toimintaa ja on ottamassa lapsensa joukkueesta pois, mutta pelkää, mitä siitä lapselle seuraa.

Taitoluisteluliiton kurinpitokomitea asetti Mirjami Penttisen vuoden kilpailukieltoon tammikuussa.

Paikkoja pääkaupunkiseudun muodostelmajoukkueissa on rajoitetusti.

– Tämä ei ole helppoa tai yksinkertaista. Tytöt ovat harjoitelleet tavoitteellisesti vuosia, eikä tässä ole kyse siitä, että heidän harrastamisensa olisi vanhempien tahto. Nimenomaan he itse ovat innokkaita jatkamaan. On traagista, jos lapset eivät saa jatkaa harrastustaan. Tämä kaikki on ollut ihan kamalaa kaikin puolin, vanhempi sanoo.

Vaikka huoli lapsen harrastuksen jatkosta painaa, perhe jättää HSK:n.

– Emme halua olla tällaisessa seurassa.