Yle: Mirjami Penttisen paluu järkyttää luistelijan vanhempaa – ”Olemme jo hakeneet muualle”

Ylen tavoittama luistelijan vanhempi kuvaili tapahtunutta ”hirvittävän surulliseksi”.

Taitoluisteluseura HSK tiedotti maanantaina, että Mirjami Penttinen palaa valmennustyöhön. Ylen mukaan osa luistelijoiden vanhemmista järkyttyi seuran päätöksestä.

Yle kertoo tavoittaneensa kolme henkilöä, joiden alaikäiset lapset ovat luistelleet tällä kaudella HSK:ssa. Kaksi vanhemmista antoi Ylelle haastattelun. He eivät halunneet esiintyä jutussa omalla nimellään lastensa takia.

– Tämä on ihan hirvittävän surullista. Olen järkyttynyt siitä, miten tämä on hoidettu. Tämä on käsittämätön päätös, erään luistelijan äiti sanoo.

Äiti sanoo harkitsevansa lapsensa jatkoa HSK:ssa.

– Olemme jo hakeneet muualle. Jos hän ei pääse muualle, jatkoa täytyy pohtia.

Äidin mukaan erään toisen luisteluseuran koeluisteluissa oli maanantaina noin kaksikymmentä HSK:n nykyistä tai entistä muodostelmaluistelijaa.

– Nyt on hirveä pelko, mitä tapahtuu seuraavaksi. Pääsevätkö omat lapset luistelemaan ja jatkuuko seurassa se sama meno, äiti pohtii.

Toinen äiti totesi Ylelle, etteivät hänen lapsensa enää jatka seurassa. Hän oli tehnyt lastensa kanssa päätöksen jo ennen maanantaita. Syyksi hän kertoi epäluottamuksen.