Taitoluisteluliitto ankarana: Mirjami Penttisen seura voidaan erottaa

HSK palautti Mirjami Penttisen työvelvoitteen. Laura Raitio taitoluisteluliitosta sanoo, ettei seura ole ottanut asiaa riittävän vakavasti.

– Seura ei mielestäni ole ottanut asiaa sillä vakavuudella, jonka se mielestäni vaatisi, sanoo Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio IS:lle.

Taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubb eli HSK tiedotti tänään maanantaina, että seura on palauttanut luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen. Päätös tarkoittaa käytännössä, että Penttinen saa jatkaa työtään normaalisti seurassa.

Taitoluisteluliitto tiedotti HSK:n tiedotteen jälkeen, että seuran ratkaisu oli tullut liitolle täytenä yllätyksenä. Raitio kertoi tiedotteessa, että liitto harkitsee jatkotoimenpiteitä seuraa kohtaan. Liiton kanta asian vakavuuteen ei ole muuttunut.

Vakavin toimenpide voi olla seuran erottaminen liiton jäsenyydestä.

Mitä muita jatkotoimenpiteitä kuin erottaminen on Taitoluisteluliiton käytettävissä, Laura Raitio?

– On aina mahdollisuus, että seura saa varoituksen tai huomautuksen. Toimintasääntöjen ja yhdistyslain mukaan on erilaisia vaihtoehtoja, mutta erottaminen on yksi vaihtoehto.

Mitä oikeuksia seuralla tilanteessa on?

– Seura on itsenäinen jäsenseuramme. Heillä on työnantajavelvoitteet omia työntekijöitään kohtaan. Heillä on myös velvoitteet omaa jäsenistöään kohtaan.

Mitä olet mieltä, että seura vetosi tiedotteessaan Taitoluisteluliiton eettiseen säännöstöön perustellessaan työvelvoitteen palauttamista?

– Niin. Me olemme eettisen säännöstön viime keväänä uusineet ja se on hyvin tärkeä dokumentti. En osaa sanoa, mitä he tarkoittavat.

Mitä käytännössä tarkoittaisi, että HSK erotettaisiin liiton jäsenyydestä?

– Ilman, että lähden spekuloimaan HSK:n tilanteella tulevaisuudessa, sanon yleisellä tasolla, että jos joku seura ei ole Taitoluisteluliiton jäsen, he ovat auttamattomasti kaiken kilpailutoiminnan ja liiton toiminnan ulkopuolella.

Onko mahdollista, että huhtikuun MM-kisoihin lähtee HSK:n Team Uniquen sijaan SM-pronssimitalisti, Helsingin Luistelijoiden Marigold IceUnity?

– En lähtisi spekuloimaan tällaisilla asioilla. Ensin selvitetään tilanne huolellisesti. Mikäli seura ei silloin olisi liiton jäsen, sellainen on aina teoriassa mahdollista.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

– Käymme hyvin tiivistä keskustelua seuran kanssa. Pyydämme sieltä tarkennettua selvitystä toimenpiteistä. Liittohallituksena käsittelemme asiaa kokouksessamme 24. maaliskuuta.

Mitä keinoja teillä on vielä käytössänne HSK:n suhteen?

– Me olemme tähän mennessä tavanneet heitä ja keskustelleet. Nyt mennään ehkä astetta virallisempaan keskusteluun. Juridisissa asioissa haluamme aina tehdä huolellisia ja harkittuja päätöksiä. Siksi me haemme apua yhdistysjuridiikan ja urheiluoikeuden osalta.

Taitoluisteluliiton kurinpitokomitea antoi Penttiselle vuoden kilpailukiellon 17. tammikuuta urheilijoihin kohdistuneen epäasiallisen käytöksen vuoksi. Kolme päivää myöhemmin HSK hyllytti Penttisen tehtävistään.

Vaikka seura päätti kyseisen hyllytyksen tänään maanantaina, Penttinen ei edelleenkään saa akkreditoituna valmentajana osallistua Taitoluisteluliiton alaisiin kilpailuihin tai kansainvälisiin kisoihin, joihin liitto nimeää ja ilmoittaa edustajat.

Penttisen aiemmin valmentamalla Team Uniquella on paikka huhtikuun MM-kisoihin, jotka kisataan Yhdysvalloissa. Siellä Penttinen ei siis voi akkreditoituna valmentaja joukkueen kanssa esiintyä.

Penttinen on valittanut kilpailukiellosta urheilun oikeusturvalautakuntaan. Valitusprosessi on yhä kesken.

HSK:n hallitus erosi tehtävistään 28. tammikuuta. Uusi hallitus muodostettiin helmikuun 11. päivä.

Maanantaina uutisoitiin, että seura on jakautunut kahtia. Yksityisluistelijat siirtyvät toukokuussa aloittavaan uuteen Helsingin Taitoluisteluakatemiaan.