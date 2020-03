Taitoluisteluliitto ärähti Mirjami Penttisen asiassa – harkitsee ”jatkotoimenpiteitä” HSK:lle

Taitoluisteluliitto ihmettelee HSK:n ratkaisua.

Luisteluseura HSK:n hallitus palautti luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen. HSK:n mukaan Penttisen paluu valmennustyöhön tapahtuu vaiheittain toimintakaudella 2020–2021.

Taitoluisteluliitolle HSK:n ratkaisu tuli täytenä yllätyksenä. Taitoluisteluliiton mukaan asiasta ei etukäteen keskusteltu liiton kanssa.

– Liiton suhtautuminen asian vakavuuteen ei ole muuttunut. Suomen taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta on käyttänyt tilanteessa ankarinta sen käytössä olevaa rangaistuslajia ja määrännyt valmentajalle 12 kuukauden kilpailukiellon. Nyt kun seuran tänä vuonna vaihtuneen hallituksen näkemys on muuttunut aiemmasta, meidän on harkittava jatkotoimenpiteitä seuran suhteen, kommentoi Taitoluisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio liiton tiedotteessa.

Liitto voi vakavimmillaan erottaa HSK:n Taitoluisteluliitosta.