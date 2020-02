Urheiluoikeuden asiantuntija: Ratkaisu kohuvalmentaja Mirjami Penttisen valituksesta venyy pitkälle kevääseen

Mirjami Penttinen valitti vuoden kilpailukiellostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöstä luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen vuoden kilpailukieltoa koskevasta valituksesta joudutaan todennäköisesti odottamaan vähintään toukokuuhun ja mahdollisesti jopa juhannukseen saakka, arvioi urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste IS:lle.

– Tämä on niin monimuotoinen ja poikkeuksellisen laaja kokonaisuus, että nopeampaa käsittelyä ei ole syytä odottaa, Rauste sanoo.

Muodostelmaluistelujoukkue Team Uniquen päävalmentajan pestistä hyllytetty Penttinen vaatii, että Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan päätös kumotaan ja määrätyt kurinpitoseuraamukset poistetaan.

Mitä Urheilun oikeusturvalautakunnan käsittelyssä sitten tapahtuu, ja miksi se kestää niin kauan?

Tällä hetkellä lautakunta odottaa Taitoluisteluliitolta vastinetta Penttisen valitukseen. Rauste arvioi, että näin laajassa tapauksessa Taitoluisteluliitolla on jopa kuukausi aikaa vastata valitukseen.

Mirjami Penttinen sai kilpailukiellon 17. tammikuuta asiattoman käytöksen vuoksi.

Taitoluisteluliiton vastattua valitukseen on Penttisellä Rausteen arvion mukaan noin kaksi viikkoa aikaa vastata Taitoluisteluliiton vastaukseen. Silloin ollaan jo maaliskuun loppupuolella.

Penttinen valitti Urheilun oikeusturvalautakuntaan 13. helmikuuta.

Kirjeenvaihtoa seuraavat toimenpiteet riippuvat siitä, miten lautakunta on päättänyt käsitellä asiaa.

– Jos tapaus päätetään käsitellä kirjallisesti, lautakunta kokoontuu ja kirjoittaa päätöksen. Tämä on niin laaja asia, että voi kestää pari kuukautta ennen kuin päätös on hiottu valmiiksi.

– Jos lautakunta päättää vielä kuulla suullisesti todistajia ja asianosaisia, päätöksessä kestää vielä kauemmin. Tapauksessa oli paljon todistajia. Kaikkia ei toki ole pakko kuulla.

Rausteen arvion mukaan kirjallinen käsittely voisi valmistua toukokuun lopulla. Jos tapausta käsitellään myös suullisesti, päätös voi venyä vaikka juhannukseen saakka. Lautakunta on kertonut suurpiirteisesti käsittelevänsä asian ”kevään 2020 aikana”.

Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöissä ei ole aikarajaa tapausten käsittelylle.

Mitä lautakunta tutkii?

Yleensä urheilun oikeusturvalautakuntaan valitetaan, jos valittajan mielestä näyttö ei ole riittävä tai sääntöjä on tulkittu valittajan mielestä väärin.

Rauste uskoo, että Penttinen on lautakuntaan valittaessaan vedonnut siihen, että kurinpitolautakunta on vetänyt todistajien kertomuksista vääriä johtopäätöksiä. Penttisen asianajajan Petteri Sotamaan aiemmat lausunnot viittaavat tähän.

Jos asia on näin, lautakunnan tehtävänä on arvioida Penttistä vastaan osoitetun näytön pitävyyttä.

Urheilun oikeusturvalautakuntaan voi valittaa myös oikeudellisin perustein. Siinä tapauksessa Penttisen leiri olisi voinut vedota siihen, ettei häntä olisi sääntöjen perusteella oikeasti voitu rangaista, tai rangaistuksen olisi pitänyt olla nykyistä lievempi.

– Voi hyvin olla, että valituksessa on vedottu myös sääntökysymyksiin, Rauste sanoo.

Käräjäkäsittely epätodennäköistä

Penttinen ei ole vienyt tapaustaan yleiseen tuomioistuimeen.

Rausteen mukaan tuomioistuinreitti on ainoastaan teoreettinen, sillä käräjäoikeuden päätöksissä kestää yleensä pidempään kuin vuosi. Penttisen tammikuussa saama kilpailukielto ehtisi siis loppua ennen käsittelyn päättymistä.

Olli Rauste on urheiluoikeuden asiantuntija.

Rauste muistuttaa, että Penttisellä olisi teoriassa ollut mahdollisuus tehdä käräjäoikeuteen turvaamistoimihakemus, joka käräjäoikeuden olisi pitänyt käsitellä nopeasti.

Jos hakemus olisi hyväksytty, Penttisen kilpailukieltoa ei olisi voitu panna täytäntöön ennen kuin asia on käsitelty loppuun yleisessä tuomioistuimessa.

Tällaista hakemusta Penttinen ei ole tehnyt. Rausteen mukaan turvaamistoimipäätöksen saaminen olisikin ollut todella epätodennäköistä.

– Pitäisi olla todella vahva näyttö siitä, että kilpailukielto on langetettu virheellisin perustein, Rauste huomauttaa.

Yhdistyslain puitteissa Penttisen pitäisi ilmeisesti viedä asia käräjäoikeuteen kolmen kuukauden sisällä kurinpitolautakunnan päätöksestä, jos hän niin haluaisi tehdä. Aikaraja umpeutuu ennen urheilun oikeusturvalautakunnan päätöstä. Rausteen mukaan on epätodennäköistä, että Penttinen lähtisi ajamaan asiaansa rinnakkain kahdessa eri paikassa.

Muodostelmaluistelun SM-kilpailut kisataan 29.2.–1.3 Espoossa. Mukana on myös Team Unique, joka on menestynyt viime aikoina hyvin, vaikka Penttinen on kilpailukiellossa ja hyllytettynä.

SM-kilpailujen jälkeen kaksi joukkuetta nimetään Yhdysvaltojen Lake Placidissa huhtikuussa pidettäviin MM-kisoihin.

SM-kilpailun voittaja valitaan Taitoluisteluliiton kriteerien mukaisesti suoraan edustajaksi MM-kilpailuihin. Toisen edustuspaikan saa joukkue, jolla on saavutettuna korkein keskiarvo kolmesta kauden kilpailusta, joista yksi on joukkueen SM-kilpailujen lopputulos.